İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından yayımlanan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi verilerine göre, 2025 Aralık ayında İstanbul’da enflasyon aylık bazda %1,23 olarak gerçekleşti. Böylece İstanbul enflasyonu, yılın son ayında da artış eğilimini sürdürdü.

Harcama Gruplarında Öne Çıkanlar

Aralık ayında fiyat artışlarının sektörel dağılımı incelendiğinde, özellikle hizmet gruplarında yükselişin belirgin olduğu görüldü.

Lokanta ve Oteller: %3,24 ile en yüksek artış

Sağlık: %2,93

Çeşitli Mal ve Hizmetler: %2,25

Ev Eşyası: %2,00

Konut: %1,90

Gıda ve Alkolsüz İçecekler: %1,65

Buna karşılık bazı kalemlerde fiyat düşüşleri kaydedildi:

Giyim ve Ayakkabı: %-0,77

Ulaştırma: %-0,69

Daha sınırlı artışların görüldüğü gruplar ise haberleşme (%0,58), eğlence ve kültür (%1,38), alkollü içecekler ve tütün (%0,13) ve eğitim (%0,09) oldu.

İTO verileri, Aralık ayında İstanbul’da enflasyonun görece ılımlı seyrettiğini ancak özellikle hizmet ve konut bağlantılı harcamalarda fiyat baskısının devam ettiğini ortaya koydu. Gıda grubundaki artış da yıl sonu itibarıyla hanehalkı bütçeleri üzerindeki baskının sürdüğüne işaret etti.

Açıklanan İstanbul enflasyonu, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) yayımlayacağı ülke geneli enflasyon verileri öncesinde piyasalara önemli bir öncü gösterge olarak değerlendiriliyor.