2026 yılına girilmesiyle birlikte avukatlık asgari ücret tarifesi Resmî Gazete’de yayımlandı. Yeni tarifeyle birlikte dava ve takip türlerine göre ödenecek avukatlık ücretlerinde önemli artışlar dikkat çekti.
2026 yılı itibarıyla avukatların yargı yerleri, icra ve iflas dairelerinde sunduğu hukuki hizmetler karşılığında alacağı asgari ücretler netleşti. Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi, dava türüne, yargı merciine ve işlemin duruşmalı olup olmamasına göre yeniden belirlendi.
Para ile Ölçülebilen Hukuki İşlemler
Yeni tarifeye göre; ihtiyati haciz, ihtiyati tedbir, delil tespiti ve icranın geri bırakılması gibi işlemlerde:
Duruşmasız işler: 10.000 TL
Duruşmalı işler: 12.500 TL
Ortaklığın giderilmesi davalarında ücretler daha yüksek seviyelere çıktı:
Satış memurluğunda takip edilen işler: 18.000 TL
Ortaklığın giderilmesi ve taksim davaları: 40.000 TL
Vergi mahkemelerinde takip edilen davalarda ise:
Duruşmasız: 30.000 TL
Duruşmalı: 40.000 TL
Tüketici mahkemelerinde kredi taksitleri veya faiz uyarlaması davaları için ödenecek avukatlık ücreti 20.000 TL olarak belirlendi.
Para ile Ölçülemeyen Hukuki Yardımlar
İcra ve ceza işlemleri başta olmak üzere birçok alanda da ücretler güncellendi:
İcra dairelerinde yapılan takipler: 9.000 TL
İcra mahkemelerinde takip edilen işler: 11.000 TL
Tahliyeye ilişkin icra takipleri: 20.000 TL
Ceza soruşturma evresinde takip edilen işler: 11.000 TL
Mahkemelere göre belirlenen bazı önemli ücretler ise şöyle:
Sulh Hukuk Mahkemeleri: 30.000 TL
Asliye Mahkemeleri: 45.000 TL
Tüketici Mahkemeleri: 22.500 TL
Fikri ve Sınai Haklar Mahkemeleri: 55.000 TL
Ağır Ceza Mahkemeleri: 65.000 TL
Çocuk Mahkemeleri: 45.000 TL
Çocuk Ağır Ceza Mahkemeleri: 65.000 TL
İdare ve vergi mahkemelerinde görülen davalarda ise:
Duruşmasız: 30.000 TL
Duruşmalı: 40.000 TL
Amaç: Emeğin Karşılığının Korunması
Türkiye Barolar Birliği tarafından hazırlanan tarife, avukatlık hizmetinin niteliğini ve emeğini korumayı amaçlarken, 2026 yılında artan enflasyon ve maliyetler de ücretlere yansıdı. Belirlenen tutarlar asgari ücret niteliği taşıyor; avukat ile müvekkil arasında daha yüksek bir ücret kararlaştırılabiliyor.