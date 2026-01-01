2026 yılı itibarıyla avukatların yargı yerleri, icra ve iflas dairelerinde sunduğu hukuki hizmetler karşılığında alacağı asgari ücretler netleşti. Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi, dava türüne, yargı merciine ve işlemin duruşmalı olup olmamasına göre yeniden belirlendi.

Para ile Ölçülebilen Hukuki İşlemler

Yeni tarifeye göre; ihtiyati haciz, ihtiyati tedbir, delil tespiti ve icranın geri bırakılması gibi işlemlerde:

Duruşmasız işler: 10.000 TL

Duruşmalı işler: 12.500 TL

Ortaklığın giderilmesi davalarında ücretler daha yüksek seviyelere çıktı:

Satış memurluğunda takip edilen işler: 18.000 TL

Ortaklığın giderilmesi ve taksim davaları: 40.000 TL

Vergi mahkemelerinde takip edilen davalarda ise:

Duruşmasız: 30.000 TL

Duruşmalı: 40.000 TL

Tüketici mahkemelerinde kredi taksitleri veya faiz uyarlaması davaları için ödenecek avukatlık ücreti 20.000 TL olarak belirlendi.

Para ile Ölçülemeyen Hukuki Yardımlar

İcra ve ceza işlemleri başta olmak üzere birçok alanda da ücretler güncellendi:

İcra dairelerinde yapılan takipler: 9.000 TL

İcra mahkemelerinde takip edilen işler: 11.000 TL

Tahliyeye ilişkin icra takipleri: 20.000 TL

Ceza soruşturma evresinde takip edilen işler: 11.000 TL

Mahkemelere göre belirlenen bazı önemli ücretler ise şöyle:

Sulh Hukuk Mahkemeleri: 30.000 TL

Asliye Mahkemeleri: 45.000 TL

Tüketici Mahkemeleri: 22.500 TL

Fikri ve Sınai Haklar Mahkemeleri: 55.000 TL

Ağır Ceza Mahkemeleri: 65.000 TL

Çocuk Mahkemeleri: 45.000 TL

Çocuk Ağır Ceza Mahkemeleri: 65.000 TL

İdare ve vergi mahkemelerinde görülen davalarda ise:

Duruşmasız: 30.000 TL

Duruşmalı: 40.000 TL

Amaç: Emeğin Karşılığının Korunması

Türkiye Barolar Birliği tarafından hazırlanan tarife, avukatlık hizmetinin niteliğini ve emeğini korumayı amaçlarken, 2026 yılında artan enflasyon ve maliyetler de ücretlere yansıdı. Belirlenen tutarlar asgari ücret niteliği taşıyor; avukat ile müvekkil arasında daha yüksek bir ücret kararlaştırılabiliyor.