2026 yılına zamlarla girildi. 1 Ocak 2026 itibarıyla temel gıda ürünlerinde fiyat artışları dikkat çekti. Yeni yılın ilk gününde yapılan güncellemelerle birlikte, özellikle mutfak harcamalarının bel kemiğini oluşturan makarna, yumurta, tavuk ve süt ürünlerinde belirgin zamlar yaşandı.

1 Ocak 2026 İtibarıyla En Çok Zamlanan Gıda Ürünleri

Makarna: %4,3

Meyveler: %4,0

Tavuk eti: %3,9

Konserve balık: %3,8

Yoğurt ve benzeri süt ürünleri: %3,1

Su ve meyve suyu: %2,5

Kahve: %2,4

Reçel, bal ve benzeri ürünler: %2,1

Dana eti: %0,7

Kuzu eti: %1,8

Şarküteri ürünleri (sucuk, sosis, salam): %1,2

Margarin: %1,0

Yumurta: %1,0

Yeni Yıla Zamlı Başlangıç

Yeni yılın ilk gününde gelen bu artışlar, hane halkının temel tüketim sepetini doğrudan etkiledi. Özellikle makarna, yumurta, tavuk eti ve süt ürünleri gibi geniş kesimler tarafından düzenli tüketilen kalemlerdeki zamlar, mutfak bütçesinde yeni bir yük oluşturdu.

Sektör temsilcileri; enerji, yem, ambalaj ve lojistik maliyetlerindeki artışların 2026’nın ilk fiyat listelerine yansıdığını belirtirken, gıda enflasyonunda yılın ilk aylarında da yukarı yönlü seyrin sürebileceğine dikkat çekiyor.