2026 yılı itibarıyla motokurye sektöründe ücretler yeniden düzenlendi. NTV’nin aktardığı bilgilere göre, artan enflasyon, akaryakıt maliyetleri ve yoğun sipariş hacmi nedeniyle motokuryelere ödenen ücretlerde %47’ye varan artış yapıldı.

Güncellenen tarifeye göre, günlük ortalama 42 sipariş dağıtan bir motokuryenin haftalık kazancı yaklaşık 29 bin 400 TL seviyesine çıkıyor. Bu çalışma temposunun ay boyunca sürmesi halinde ise aylık brüt kazanç 118 bin TL’ye kadar ulaşıyor.

Sektör temsilcileri, özellikle büyükşehirlerde yoğun saatlerde çalışan motokuryelerin bu rakamların da üzerine çıkabildiğini belirtirken; yakıt, bakım, ekipman ve sigorta gibi giderlerin net kazancı doğrudan etkilediğine dikkat çekiyor. Hafta sonları ve kampanya dönemlerinde sipariş sayısındaki artış, gelirleri belirgin şekilde yukarı taşıyor.

Yeni ücret düzenlemesiyle birlikte motokuryelik, 2026 yılında esnek çalışma modeli ve yüksek kazanç potansiyeli nedeniyle yeniden gündemin üst sıralarına taşınmış durumda. Uzmanlar ise kazançların kişiden kişiye ve çalışma yoğunluğuna göre değişebileceği uyarısında bulunuyor.