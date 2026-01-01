Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) düzenlemeleri kapsamında, 2026 yılı itibarıyla halka arz ve borsada işlem görme şartlarında önemli değişiklikler yürürlüğe girdi. II-16.1 sayılı Ortaklıkların Kapsamından Çıkarılması ve Paylarının Borsada İşlem Görmesi Zorunluluğuna İlişkin Esaslar Tebliğinin 8. maddesi doğrultusunda belirlenen finansal büyüklük eşikleri, önceki yıllara kıyasla ciddi oranlarda yükseltildi.

Finansal Kriterler Rekor Seviyelere Çıktı

Borsada işlem görme zorunluluğu açısından esas alınan aktif toplamı ve net satış hasılatı sınırları, son dört yılda kademeli ancak sert biçimde artırıldı. 2022 yılında yüz milyon TL seviyelerinde olan eşikler, 2026’ya gelinirken milyarlarca liraya ulaştı.

Düzenlemeye göre:

2022 yılında alt eşik 270 milyon TL, üst eşik 450 milyon TL idi.

2023 yılında bu tutarlar 750 milyon TL – 1,5 milyar TL seviyesine çıktı.

2024 yılında eşikler 1,2 milyar TL – 2,4 milyar TL oldu.

2025 yılı için belirlenen sınırlar ise 1,8 milyar TL – 3,6 milyar TL olarak uygulandı.

Bu tablo, HALKA ARZ ve borsada işlem görme zorunluluğunda dikkate alınan finansal büyüklüklerin kısa sürede 6–7 kat arttığını ortaya koyuyor.

Zorunlu Halka Arz Kapsamı Daraltıldı

2026 itibarıyla yürürlükte olan bu eşikler, özellikle orta ölçekli şirketlerin zorunlu halka arz kapsamına girme ihtimalini önemli ölçüde azaltıyor. SPK’nın yaklaşımı, daha küçük ölçekli şirketleri sistem dışında bırakırken, belirli büyüklüğün üzerindeki firmalara odaklanılmasını öngörüyor.

SPK’dan Nitelik Vurgusu

Son yıllarda artan halka arz sayılarının ardından yapılan bu düzenleme, piyasa oyuncuları tarafından “nicelikten niteliğe geçiş” adımı olarak yorumlanıyor. Amaç; finansal yapısı güçlü, ölçeği büyük ve sürdürülebilir şirketlerin borsaya gelmesini teşvik etmek.

Yeni dönemde yatırımcıların karşısına daha büyük ve bilançosu güçlü şirketlerin çıkması beklenirken, halka arz sayısında görece bir azalma yaşanabileceği belirtiliyor. Böylece “her şirket halka arz olur” anlayışının geride kaldığına dikkat çekiliyor.