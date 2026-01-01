Türkiye’nin önde gelen bankalarından Akbank, bilanço temizliği kapsamında önemli bir satış işlemine imza attı. Kamuyu bilgilendirme çerçevesinde yapılan açıklamaya göre, bankanın yasal takibe intikal etmiş ve tahsili gecikmiş kredilerden oluşan portföyü, yapılan ihale süreci sonucunda varlık yönetim şirketlerine satıldı.

Satışa konu olan portföyün brüt büyüklüğü 1,453 milyar TL seviyesinde bulunurken, söz konusu alacaklar için 212 milyon TL tahsil edildi. Böylece Akbank, takipteki kredilerini bilançosundan çıkararak aktif kalitesini güçlendirmeyi hedefledi.

Uzmanlar, bu tür satışların bankaların takipteki alacak oranlarını düşürmesi, sermaye yeterliliğini desteklemesi ve yeni kredi büyümesi için alan açması açısından önemli olduğuna dikkat çekiyor. Akbank’ın gerçekleştirdiği bu işlem de, sektör genelinde süregelen bilanço optimizasyonu adımlarının bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Bankanın önümüzdeki dönemde benzer portföy satışlarıyla aktif yapısını daha da sadeleştirmesi bekleniyor.