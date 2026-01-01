Borsa İstanbul’da 2 Ocak 2026 Cuma günü için yapılan teknik taramada, çoklu indikatörlerin aynı yönde sinyal ürettiği ve kısa–orta vadede teknik görünümü öne çıkan hisseler dikkat çekti. Tarama çalışması, trend yönü, momentum gücü ve osilatör uyumu esas alınarak oluşturuldu.

Tarama Kriterleri Neler?

Bu listede yer alan hisseler;

Hareketli ortalamaların büyük bölümünün yukarı yönlü olduğu,

RSI, Momentum, CCI ve Stokastik gibi göstergelerin pozitif bölgede seyrettiği,

Teknik değerlendirme ve MA puanı tarafında “Güçlü Al” sinyali üreten hisseler arasından seçildi.

Öne çıkan temel teknik başlıklar:

Trend uyumu: Kısa, orta ve uzun vadeli ortalamalar fiyatın altında

Momentum: Yükseliş ivmesi korunuyor

Osilatör dengesi: Aşırı zayıflama sinyali yok

Teknik skor: Birden fazla göstergenin aynı yönde teyidi

Günün Teknik Tarama Listesinde Öne Çıkan Hisseler

ZRGYO

BRSAN

ALKIM

KRVGD

BALAT

MPARK

Bu hisselerde ortak nokta, teknik göstergelerin büyük bölümünün alım yönünde uyumlu sinyal üretmesi ve fiyatların yükseliş trendi içerisinde hareket etmesi olarak öne çıkıyor. Özellikle momentum ve stokastik göstergelerdeki görünüm, kısa vadeli teknik güçlenmeye işaret ediyor.

Tarama Listesi Nasıl Kullanılmalı?

Bu tür taramalar;

Yeni fırsatları takip listesine eklemek,

Teknik olarak güçlü hisseleri izlemeye almak,

Zamanlama açısından piyasayı okumak amacıyla kullanılır.

Ancak tek başına karar mekanizması olarak değerlendirilmemesi, destek–direnç seviyeleri, hacim hareketleri ve genel piyasa koşullarıyla birlikte ele alınması önemlidir.

Yasal Uyarı:

Bu içerikte yer alan bilgi, yorum ve değerlendirmeler; teknik göstergeler kullanılarak yapılan genel bir piyasa taramasına dayanmaktadır. Burada yer alan ifadeler herhangi bir sermaye piyasası aracının alım-satımına yönelik bir teklif, öneri ya da yönlendirme niteliği taşımamaktadır. Yatırım danışmanlığı hizmeti; kişilerin risk ve getiri tercihleri, MALI durumları ve yatırım hedefleri dikkate alınarak yetkili kuruluşlar tarafından sunulmaktadır. Bu nedenle, yalnızca bu içerikte yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinizle uyumlu sonuçlar doğurmayabilir. Sermaye piyasalarında gerçekleşebilecek fiyat hareketleri risk içermekte olup, oluşabilecek zarar ve kayıplardan içerik sağlayıcısı sorumlu tutulamaz.