Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklama ile yönetim kurulu yapısında değişikliğe gittiğini duyurdu. Şirketin bağımsız yönetim kurulu üyelerinden Fecir Alptekin, görevinden ayrıldı.

KAP’ta yayımlanan Özel Durum Açıklamasına göre; Fecir Alptekin’in bağımsız yönetim kurulu üyeliği, Kurumsal Yönetim Tebliği’nde yer alan “Yönetim Kurulu Yapısı” başlıklı düzenlemeler kapsamında yapılan değerlendirme sonucunda sona erdi. Açıklamada, ilgili tebliğin bağımsız üye kriterlerine ilişkin hükümleri çerçevesinde yapılan inceleme sonrası bu kararın alındığı belirtildi.

Şirket, boşalan bağımsız yönetim kurulu üyeliği için uygun adayın belirlenmesinin ardından, Türk Ticaret Kanunu’nun 363. maddesi uyarınca atama yapılacağını bildirdi. Sürece ilişkin gelişmelerin, mevzuat çerçevesinde kamuoyu ve yatırımcılarla ayrıca paylaşılacağı ifade edildi.

Tera Yatırım tarafından yapılan açıklamada, söz konusu bildirimin daha önce yapılmış bir açıklamanın güncellemesi veya düzeltmesi olmadığı da özellikle vurgulandı.