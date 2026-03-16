Borsa İstanbul’da temettü sezonu hız kesmeden devam ederken, 2026 yılı Nisan ayında nakit kâr payı dağıtacak şirketler de netleşti. Mart ayında yoğunlaşan temettü ödemelerinin ardından Nisan’da özellikle bankacılık, holding, enerji ve sanayi hisselerinde dikkat çeken dağıtımlar öne çıkıyor.

Yatırımcılar açısından Nisan ayı, hem yüksek temettü verimi sunan şirketler hem de güçlü bilanço performansıyla öne çıkan büyük ölçekli hisseler nedeniyle kritik bir dönem olacak.

1 Nisan’da Yoğun Temettü Trafiği

Nisan ayının ilk gününde birçok şirket hak kullanımına gidiyor. ISCTR (İş Bankası), SAHOL (Sabancı Holding), ANSGR, CIMSA, ISMEN, AFYON ve ASGYO gibi farklı sektörlerden şirketler 1 Nisan’da temettü dağıtacak.

Özellikle bankacılık ve holding tarafındaki ödemeler, yatırımcıların nakit akışında önemli bir yer tutuyor.

Bankalar ve Büyük Ölçekli Şirketler Öne Çıkıyor

7 Nisan’da GARAN (Garanti BBVA) temettü dağıtımı yapacak. Aynı hafta içinde 8 Nisan’da ENKAI, 13 Nisan’da ise ENJSA ve GLCVY yatırımcısına nakit kâr payı verecek.

Bankacılık ve enerji tarafındaki bu ödemeler, endeks ağırlığı yüksek şirketlerden gelmesi nedeniyle piyasa açısından da yakından takip ediliyor.

Yüksek Temettü Verimi Sunan Hisseler

Nisan takviminde temettü verimi dikkat çeken şirketler arasında:

VAKKO (14 Nisan)

AKMGY (15 Nisan)

KSTUR (20 Nisan)

BRYAT (30 Nisan)

yer alıyor. Özellikle ayın son günü temettü dağıtacak olan BRYAT, hisse başına yüksek brüt temettü tutarıyla öne çıkıyor.

Ayın Son Haftasında Temettü Devam Ediyor

20 Nisan’da KSTUR ve AKSGY, 27 Nisan’da YUNSA, 30 Nisan’da ise BRYAT temettü dağıtacak şirketler arasında bulunuyor.

Böylece Nisan ayı boyunca farklı sektörlerden çok sayıda şirket yatırımcısına nakit ödeme yapmış olacak.

Temettü Yatırımcısı İçin Kritik Dönem

Temettü yatırım stratejisi izleyen yatırımcılar için Nisan 2026, güçlü bilançoya sahip büyük ölçekli şirketlerin yanı sıra yüksek verim sunan orta ölçekli hisseler açısından da fırsatlar barındırıyor. Ancak temettü sonrası fiyat düzeltmeleri ve genel piyasa koşulları da yakından takip edilmeli.