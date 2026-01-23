Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları Fitch Ratings ve Moody's, bugün Türkiye'nin kredi notu ve görünümüne ilişkin değerlendirmelerini açıklamaya hazırlanıyor. Haftanın son işlem gününde piyasalarda tansiyon yükselirken, yatırımcıları 'Fitch Türkiye kredi notu ne zaman açıklanacak?' ve 'Moody's Türkiye kredi notunu ne zaman açıklayacak?' sorusuna yanıt arıyor.

Yılın ilk kredi notu değerlendirmeleri olması nedeniyle, açıklamalar yalnızca not seviyesi açısından değil, satır aralarında verilecek mesajlar bakımından da kritik görülüyor.

BEKLENTİLER NE YÖNDE? DAHA ÖNCE TÜRKİYE'NİN KREDİ NOTU NEYDİ?

Piyasalarda genel beklenti, Fitch ve Moody's'in Türkiye'ye ilişkin kredi notlarında değişikliğe gitmemesi yönünde şekilleniyor. Fitch Ratings, Temmuz 2025'te Türkiye'nin uzun vadeli kredi notunu "BB-" seviyesinde teyit etmiş, görünümü ise "Durağan" olarak korumuştu. Yatırım yapılabilir seviyenin üç kademe altında bulunan bu notta, bugünkü değerlendirmede de bir değişiklik yapılmaması bekleniyor.

Moody's tarafında ise son dönemde daha olumlu bir tablo öne çıkıyor. Kuruluş, son değerlendirmesinde Türkiye'nin kredi notunu "B1" seviyesinden "Ba3" seviyesine yükseltmiş, görünümü "Durağan" olarak belirlemişti. Para politikasındaki uyum ve makroekonomik göstergelerde gözlenen iyileşme sinyallerinin bu kararda etkili olduğu değerlendirilirken, Moody's'in bugün de kredi notunu "Ba3", görünümünü ise "Durağan" seviyesinde koruması bekleniyor.

KARAR SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Yatırımcıların en çok merak ettiği başlıklardan biri de açıklamaların zamanlaması. Fitch ve Moody’s, kredi notu kararları için önceden net bir saat paylaşmıyor.

Bu nedenle değerlendirmelerin; Türkiye saatiyle akşam saatlerinde ya da gece geç saatlerde duyurulması bekleniyor.

Kararların açıklanmasıyla birlikte, uluslararası haber ajansları ve finansal veri terminalleri üzerinden piyasaya hızlı şekilde yansıması öngörülüyor.

S&P BUGÜN KARAR AÇIKLAYACAK MI?

Standard & Poor's (S&P) için bugün Türkiye'ye ilişkin bir kredi notu değerlendirmesi bulunmuyor. S&P Global Ratings'in Türkiye için bir sonraki karar tarihinin 17 Nisan 2026 olduğu biliniyor.

KREDİ NOTU NEDEN BU KADAR YAKINDAN İZLENİYOR?

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının açıklamaları, Türkiye'nin risk primi, borçlanma maliyetleri ve yabancı yatırımcı algısı üzerinde doğrudan etkili oluyor. Özellikle nottan çok, değerlendirme metinlerinde kullanılan ifadeler ve görünüm mesajları piyasalar açısından belirleyici kabul ediliyor.

Bugün gelecek kararların, döviz kurları, tahvil piyasası ve Borsa İstanbul fiyatlamalarında etkili olabileceği belirtiliyor.