İran’ın devasa Güney Pars sahasının hedef alınmasıyla sarsılan enerji piyasalarında, ABD Başkanı Trump’ın açıklamaları tansiyonu bir nebze olsun dengelemeye çalıştı.

Trump, İran Katar’a saldırmadığı sürece İsrail’in Pars sahasına yönelik bir operasyon düzenlemeyeceğini belirterek kırmızı çizgiyi çizdi. Ancak BAE’nin İran füzelerine karşı savunma sistemlerini devreye alması, riskin hala sıcak olduğunu kanıtlıyor.

FED VE POWELL’DAN "YÜKSEK ENFLASYON" UYARISI

Fed, politika faizini beklentiler dahilinde yüzde 3,5-3,75 aralığında sabit tutarken, Başkan Jerome Powell’ın açıklamaları piyasalarda soğuk duş etkisi yarattı:

• Enerji Şoku: Powell, petrol fiyatlarındaki artışın harcamaları baskılayıp enflasyonu körükleyeceğini (stagflasyon riski) açıkça ifade etti.

• Faiz İndirimi Raf kalktı: Enflasyonda ilerleme sağlanmadığı sürece faiz indiriminin masada olmadığını belirten Powell, kısa vadeli beklentilerin yükseldiğine dikkat çekti.

• İstifa Sorusu: Powell, hakkındaki Adalet Bakanlığı soruşturması tamamlanmadan görevinden ayrılmayacağını vurgulayarak yönetimsel belirsizliğe son noktayı koydu.

Japonya Merkez Bankası (BoJ) da faizleri sabit tutarken, İran merkezli savaş riskinin küresel enflasyon görünümünü bozabileceği konusunda uyarılarda bulundu.

YURT İÇİ PİYASALAR: YARIM GÜN MESAİSİ VE SATICILI AÇILIŞ

Türkiye’de piyasalar bayram tatili moduna girerken, küresel çalkantıların gölgesinde bir seans bekleniyor.

• Borsa İstanbul: Küresel risk iştahındaki düşüş ve Powell sonrası güçlenen dolar endeksi nedeniyle BİST 100 endeksinin güne satıcılı bir açılış yapması öngörülüyor.

• Yarım Gün Mesaisi: Bugün bayram arifesi nedeniyle yurt içi piyasalarda işlemler yarım gün yapılacak. Cuma günü ise piyasalar tam gün kapalı olacak.

• Ajanda: Yurt dışı tarafta ise bugün ve yarın açıklanacak olan Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve İngiltere Merkez Bankası (BoE) faiz kararları, Fed sonrası yön tayini için kritik önemde.

ABD’nin vize başvurularında 15.000 dolara kadar teminat şartı getirdiği ülke sayısını 50’ye çıkarması, jeopolitik gerilimin diplomatik ve ekonomik izolasyonlarla destekleneceğinin sinyali olarak okunuyor.

ŞİRKET HABERLERİ

• AGROT – İbrahim Yazıcı tarafından 1.000.000 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

• AGROT – Hümeyra Keskin tarafından 36.000.000 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

• ARSAN – Şirketin iştiraki Arsan Hazır Beton’a ait Kahramanmaraş'ta bulunan Maden sahasında Kalker Ocağı ve Kırma Eleme Tesisi yatırımının tamamlandığı açıklandı.

• AYDEM – Uşak RES kapasite artış prjesi kapsamında 12 MWm yeni türbinlerin devreye alınmasının Bakanlık tarafından kabul edildiği, RES gücünün 268,5 MWmWye ulaştığı açıklandı.

• ATATR – Aracı kurumu ile fiyat istikrarı sürecinin sona erdiği fiyat istikrarına ilişkin işlem gerçekleşmediği açıklandı.

• BEYAZ – Şirketin, Chery Türkiye ile Chery, Omoda ve Jaecoo markalarının yetkili satış ve servis bayiliği konusundaki sözleşmesinin feshedildiği açıklandı.

• DCTTR – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 500 milyon TL’den 2,0 milyar TL’ye yükseltilmesine karar verildiği açıklandı.

• EMNIS – Konkordato projesi kapsamında elli ikinci taksit ödemesinin yapıldığı açıklandı.

• EGEGY – 3 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

• ECILC – Şirketin bağlı ortaklığı Gensenta ile Sanofi Sağlık Ürünleri arasında 4 ilaç ve bunlara ait 7 ruhsatın devri için anlaşma imzalanması sonrasında (3 milyon euro + 200 milyon TL) işlem için Rekabet Kurulu onayı alındığı açıklandı.

• FONET – Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü ile 497,0 milyon TL tutarında SBYS Hizmet Alımı sözleşmesi imzalandığı açıklandı.

• FENER – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 6,3 milyar TL’den 31,3 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru Bakanlık tarafından onaylandı.

• ISKPL – Erpet Turizm tarafından 62.000.000 adet payın pay başına 12,50 TL fiyattan TAS’ta bir alıcıya satışının gerçekleştiği açıklandı.

• KLSYN – Şirketin, 108,8 milyon TL tutarında iş aldığı açıklandı.

• KRPLS – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 350 milyon TL’den 1 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.

• OZATD – Halka arzdan elde edilen fonun 379,4 milyon TL’sinin finansman giderlerinin azaltılmasında, 257,9 milyon TL’sinin üst ve altyapı yatırımlarında, 275,3 milyon TL’sinin işletme sermayesinde kullanıldığı açıklandı.

• PRKME – İstanbul Beyoğlu’ndaki 2.904 m 2 ’lik gayrimenkulün 780 milyon TL’ye Park Holding’e satılmasına karar verildiği açıklandı.

• RUBNS – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 250 milyon TL’den 12 milyar TL’ye yükseltilmesi tescil edildi.

• TRGYO – Antalya Kepez’de 5.601 m 2 ’lik taşınmazın 551 m 2 ’lik payının 14,3 milyon TL bedelle satıldığı açıklandı.

• TSGYO – Şirketin, Beyoğlu’nda bulunan Tahir Han binasına ilişkin ortaklığın giderilmesi kapsamında yapılan ihaleyi kazanması sonrasında ihaleye karşı açılan ihalenin feshi davasının hem ilk derece mahkemesi hem de temyiz sürecinde reddedildiği, şirketin taşınmazdaki payının yüzde 100’e ulaştığı açıklandı.

• VESBE – 111 gün vadeli 79,5 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.

• VESBE – 175 gün vadeli 114,5 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.

• YGYO – Şirket paylarının Borsa kotundan çıkarıldığı açıklandı.

PAY ALIM-SATIM HABERLERİ

• DAPGM – Pusula Portföy tarafından 13,27 – 13,97 TL fiyat aralığından 23.446.500 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 5,71’e yükseldi.

• GLYHO – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 500.000 adet pay 14,50 – 14,70 TL fiyat aralığından geri alındı.

• GLYHO – Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kutman tarafından 14,94 TL fiyattan 300.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 36,00’ya yükseldi.

• GOKNR – Şirket paylarının geri alınması 1.040.243 adet pay 20,80 – 21,00 TL fiyat aralığından geri alındı.

• LKMDC – Limak Çimento tarafından 34,04 – 34,50 TL fiyat aralığından 1.089.053 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 72,40’a yükseldi.

• MANAS – Bank of America Corporation tarafından 23,66 – 23,79 TL fiyat aralığından 4.800.867 adet alış ve 1.325.687 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 5,65’e yükseldi.

• MACKO – Matchzone tarafından 32,30 – 32,68 TL fiyat aralığından 20.877 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 11,71’e yükseldi.

• SANEL – Ali Yıldırım tarafından 35,00 – 35,88 TL fiyat aralığından 75.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 16,16’ya yükseldi.

• VKING – Yaşar Birleşik Pazarlama tarafından 26,42 – 28,16 TL fiyat aralığından 408.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 6,97’ye geriledi.

SERMAYE ARTIRIM KARARLARI

• FRIGO – Şirket sermayesinin 294,2 milyon TL’den yüzde 188,9 oranında bedelsiz olarak 555,8 milyon TL artışla 850 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında SPK’ya başvuru yapıldı.

• TERA – Tahsisli sermaye artırımı (planlanan toplam satış hasılatı 50 milyar TL) kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

• VAKFN – Şirket sermayesinin 5 milyar TL’den yüzde 20 oranında kar payından bedelsiz olarak 1 milyar TL artışla 6 milyar TL’ye yükseltilmesine karar verildi.