Özellikle Hürmüz Boğazı’ndaki belirsizlikler ve enerji fiyatlarındaki oynaklık, gelişmekte olan piyasalara yönelik risk algısını bozarken; Türkiye’nin CDS primindeki bu yükseliş, yatırımcıların "temkinli" duruşuna işaret ediyor.

ING ve Saxo Bank gibi dev kuruluşların bölgedeki savaşa dair karamsar senaryolarını güncellemesinin ardından, Türkiye'nin risk algısında da yukarı yönlü bir hareketlenme gözlemlendi.

YATIRIMCI NE MESAJ VERİYOR?

CDS primindeki artış, uluslararası piyasalarda Türkiye’nin dış borçlanma maliyetlerinin yükselmesi anlamına geliyor.

277 puan seviyesi, son dönemdeki "normalleşme" adımlarıyla sağlanan kazanımların, dışsal şoklar nedeniyle bir miktar baskı altında kaldığını gösteriyor.

• Kritik Eşik: Analistler, 300 puan seviyesinin psikolojik bir sınır olduğunu, bölgedeki diplomatik gelişmelerin bu rakamın yönünü belirleyeceğini vurguluyor.

• Küresel Etki: Sadece Türkiye değil, bölgeye komşu tüm gelişmekte olan ekonomilerin risk primlerinde benzer bir yukarı yönlü ivme hakim.

GÖZLER MERKEZ BANKASI VE DİPLOMASİDE

Uzmanlar, CDS primindeki bu yükselişin kalıcı olup olmayacağının, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) sıkı para politikası duruşuna ve bölgedeki ateşkes çabalarına bağlı olacağını belirtiyor.