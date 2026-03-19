Banka tarafından yayımlanan güncel raporda, çatışmaların lojistik ve enerji maliyetleri üzerindeki baskısı nedeniyle Türkiye’nin enflasyon patikasında yukarı yönlü bir kayma olduğu belirtildi.

ING, Türkiye için 2026 yılı ortalama enflasyon tahminini yüzde 28,1 olarak güncellerken, 2027 yılı için yüzde 20,3 seviyesini işaret etti.

BÜYÜME BEKLENTİLERİNDE "ESNEK POLİTİKA" VURGUSU

Küresel belirsizliklere rağmen Türkiye ekonomisinin dirençli bir büyüme sergileyeceğini öngören kuruluş, büyüme rakamlarını şu şekilde belirledi:

• 2026 Büyüme Tahmini: Yüzde 3,4

• 2027 Büyüme Tahmini: Yüzde 5,0 (Hızlanma beklentisi)

ING analistleri, mevcut jeopolitik ortamın hükümetler ve merkez bankaları için daha hızlı ve esnek bir politika manevrası gerektirdiğinin altını çizdi.

MASADAKİ ÜÇ SENARYO: HÜRMÜZ BOĞAZI KRİTİK EŞİK

Rapor, savaşın gidişatına ve dünyanın en kritik su yollarından biri olan Hürmüz Boğazı'nın durumuna göre üç farklı tablo ortaya koyuyor:

• Güncel Baz Senaryo: Yoğun çatışmaların önümüzdeki iki hafta içinde sönümlenmesi, ancak düşük yoğunluklu risklerin aylarca sürmesi bekleniyor. Bu tabloda Hürmüz Boğazı’nın açılması zaman alacak ve süreç geçici ateşkeslerle yönetilecek.

• İyimser Senaryo: Savaşın hızla sona ermesi ve Hürmüz Boğazı’nın derhal trafiğe açılmasıyla piyasalarda keskin bir normalleşme yaşanması öngörülüyor.



• Kötümser Senaryo: Çatışmaların uzadığı, Hürmüz Boğazı’ndaki belirsizliğin kronikleştiği bir tablo. Bu senaryoda kalıcı bir barış zor görünürken, küresel aktörlerin (Rusya/Çin) garantörlüğünde kırılgan bir DENGE aranacağı tahmin ediliyor.