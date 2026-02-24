Özellikle ABD FOMC ve Fed üyelerinin yapacağı konuşmalar para politikasına dair ipuçları için takip edilirken, öğleden sonra açıklanacak olan ABD Şubat Ayı CB Tüketici Güveni verisi, piyasaların yön bulmasında belirleyici ana unsur olarak öne çıkıyor.

Yeni güne başlarken şirket ve pay alım-satım haberleri, sermaye artırım kararları öne çıkıyor.

ŞİRKET HABERLERİ

ADGYO – Cem Okullu ve Cengiz Okullu tarafından toplam 150.000.000 adet payın pay başına 66,65 – 66,70 TL fiyattan TAS’ta Adra Holding’e bugün satıldığı açıklandı.

ALBRK – Irak Duhok’ta şube açılmasına karar verildiği açıklandı.

AKBNK – Yurt dışında 25 milyar TL’ye kadar İpotek Teminatlı Menkul Kıymet İhraç Edilmesi İçin Genel Müdürlüğe yetki verildiği açıklandı.

ASGYO – Ankara Çankaya’da 667 m 2 ’lik iki adet mağazanın 132,8 milyon TL’ye alındığı açıklandı.

BRKVY – GARAN tarafından gerçekleştirilen tahsili gecikmiş alacak ihalesinin 718,2 milyon TL bedelle kazanılması kapsamında devir ve temlik işlemlerinin tamamlandığı açıklandı.

DOFER – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 200 milyon TL’den 750 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.

DEVA – 728 gün vadeli 525 milyon TL tutarında tahvil ihraç edildi.

DURKN – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 175 milyon TL’den 2,5 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.

DSTKF – TERA’nın sahip olduğu 1.200.000 adet payın pay başına 855 TL fiyattan TAS’ta 3 alıcıya satışı için Borsa’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

ENDAE – Defne Önder Bramly tarafından 100.000 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

ENDAE – Münire Susam tarafından 274.200 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

EMPAE – Şirket paylarının halka arzı kapsamında Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara nihai tahsisat tutarının yaklaşık 5,0 katı talep geldiği açıklandı.

EMPAE – Şirket payları 26 Şubat'ta Borsa'da işlem göremeye başlayacak.

EKGYO – İzmir Çeşme Musalla 1. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi'nin sözleşmesinin yüklenici ile imzalandığı, Arsa Satışı Karşılığı Satış Toplam Geliri’nin 4 milyar TL olduğu açıklandı.

ERCB – Sermaye artırımından elde edilmesi beklenen fonun %80’inin ticari borç ödemesinde, %10’unun finansal borç ödemesinde, %10’unun işletme sermayesinde kullanılmasının planlandığı açıklandı.

ENJSA – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 4 milyar TL’den 10 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru Bakanlık tarafından da onaylandı.

GEDIK – 364 gün vadeli 1 milyar TL tutarında bono ihraç edildi.

GENIL – DMO tarafından gerçekleştirilen ihalenin 652,7 milyon TL tutarla şirket uhdesinde kaldığı açıklandı.

GLRMK – Yönetici sorumluluk Sigortası’nın yenilendiği açıklandı.

IHEVA – İstanbul Arnavutköy’de 22.421 m 2 ’lik arsanın 917,7 milyon TL’ye alındığı açıklandı.

KLSYN – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 1,6 milyar TL’den 5 milyar TL’ye yükseltilmes kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

KRVGD – Şirketin %100 bağlı ortaklığı Uçantay’ın Manisa’daki fabrikasında yangın çıktığı açıklandı.

KAYSE – S.S. Kastamonu Pancar Ekicileri Kooperatifi tarafından 5.000.000 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

LXGYO – Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler 2 – 3 – 4 Mart tarihlerinde toplanacak.

NETCD – VBTS kapsamında şirket paylarına 23 Mart’a kadar kredili işlem yasağı getirildi.

ORGE – Şirketin, İstanbul’da inşası devam etmekte olan THY İstanbul Havalimanı Widect (E-Ticaret Hub) Tesisi Projesi'nin Elektrik İşleri'nin yapımına yönelik 237,5 milyon TL’lik sözleşme imzaladığı açıklandı.

ORCAY – Şirketin, Rize’deki fabrikasının üzerindeki ipoteğin kaldırıldığı açıklandı.

QNBTR – Yurt dışında 373 gün vadeli 50 milyon dolar tutarında borçlanma aracı ihraç edildi.

PETUN – 2,5 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

PEKGY – Şirketin %100 bağlı ortaklığı olan Peker GYO Spain SL tarafından yürütülen projeler kapsamında iki adet villa projesinin inşaat süreçlerinin tamamlandığı açıklandı.

RYSAS – Şirkete ait Denizli Sarayköy’de bulunan 30.631 m² bölüme ait tapunun devir alındığı açıklandı.

RYSAS – Şirketin %99 bağlı ortaklığı Reymar Tütün’e ait Denizli Sarayköy’de bulunan 30.694 m² bölüme ait tapunun devir alındığı açıklandı.

RYSAS – Şirket portföyünde yer alan Ankara Sincan’daki Oto Rey Projesinde yer alan 96 adet bağımsız bölüme ait iskanın alındığı açıklandı.

RUZYE – Şirketin, 12 adet kamyonun 33,5 milyon TL’ye satıldığı, satıların yerine 10 adet toplam 70,7 milyon TL’lik kamyon alınacağı açıklandı.

SISE – Şirket in 7Cbasalia Global AG’deki %10’luk ortaklığını sonlandıracağı açıklandı.

SVGYO – Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler 26 – 27 Şubat – 2 Mart tarihlerinde toplanacak.

TRILC – DMO tarafından gerçekleştirilen ihalenin 204,9 milyon TL tutarla şirket uhdesinde kaldığı açıklandı.

YIGIT – Şirketin, 210,9 milyon TL’lik ihale aldığı açıklandı.

ZGYO – Şirket portföyünde yer alan Ankara Çankaya’daki eğitim kampüsüne ilişkin olarak şirket tarafından açılan kira tespit davasının sonuçlandığı, mahkeme kararınca kira bedeline %50 oranında ilave artış yapılmasına karar verildiği açıklandı.

PAY ALIM-SATIM HABERLERİ

AHGAZ – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 200.000 adet pay 25,48 – 25,62 TL fiyat aralığından geri alındı.

CONSE – Bank of America Corporation tarafından 3,54 – 3,70 TL fiyat aralığından 5.338.865 adet alış ve 3.106.501 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %5,14’e yükseldi.

ENERY – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 300.000 adet pay 9,99 – 10,00 TL fiyat aralığından geri alındı.

ESCAR – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 235.000 adet pay 25,74 – 26,36 TL fiyat aralığından geri alındı.

LKMNH – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 20.500 adet pay 17,49 – 17,50 TL fiyat aralığından geri alındı.

GUNDG – Pusula Portföy tarafından 348,75 – 378,7 TL fiyat aralığından 4.503.043 adet alış ve 5.247.370 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %23,11’e geriledi.

MACKO – Matchzone tarafından 35,00 – 37,38 TL fiyat aralığından 150.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %10,74’e yükseldi.

MEPET – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 15.000 adet pay 23,92 – 23,98 TL fiyat aralığından geri alındı.

SERMAYE ARTIRIM HABERLERİ

ERCB – Tahsisli sermaye artırımı (toplam satış hasılatı 1,2 milyar TL)yapılmasına karar verildiği açıklandı.

KENT – Şirket sermayesinin 220 milyon TL’den %50 oranında bedelli olarak 110 milyon TL nakden artışla 330 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında rüçhan haklarının kullanılmasının ardından kalan 2.742.606 adet pay 24 – 25 Şubat’ta Borsa Birincil Piyasa’da satılacak.

OZYSR – Şirket sermayesinin 103,2 milyon TL’den %310 oranında bedelsiz olarak 319,9 milyon TL artışla 423,1 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında SPK’ya başvuru yapıldı.

YAPRK – Şirket sermayesi 27 Şubat’ta 14,2 milyar TL’den %2.000 oranında bedelsiz olarak 284 milyon TL artışla 298,2 milyon TL’ye yükseltilecek.

NE OLACAK?

MSCI endeks değişiklikleri 27 Şubat gece yarısından itibaren geçerli olacak.

FTSE endeks değişiklikleri 20 Mart’ta yürürlüğe girecek.

Trump, 31 Mart – 2 Nisan arasında Çin'e gidecek.

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda usulsüzlük yapıldığı iddiasına ilişkin dava 1 Nisan’da gerçekleşecek.