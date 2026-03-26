ABD Başkanı Trump’ın, İran’ın kapalı kapılar ardında anlaşmaya sıcak baktığı yönündeki iddiaları Tahran duvarına çarptı. İran Dışişleri Bakanı Erakçi, ABD’nin bölge politikalarını sert bir dille eleştirerek masada yer almadıklarını vurguladı:

"Şu anki siyasetimiz ülkeyi savunmaya devam etmektir. ABD ile bir müzakere söz konusu değil."

FED VE HAZİNE’DE "YAPISAL REFORM" SESLERİ

ABD ekonomisinin kaptan köşkünde köklü değişimler kapıda. Fed Başkan adayı Warsh, merkez bankasının 6,6 trilyon dolarlık devasa bilançosunu "agresif bir şekilde" küçültme planlarını dile getirirken; Bessent tarafında ise radikal bir model arayışı var.

Financial Times’a göre Bessent, Fed ve Hazine arasındaki ilişkiyi İngiltere Merkez Bankası (BoE) modeline göre yeniden kurgulamayı hedefliyor.

Bu durum, piyasalarda likidite ve bağımsızlık tartışmalarını tetikleyebilir.

RUSYA’DAN ALTIN HAMLESİ VE TARIMDA SAVAŞ ALARMI

Rusya lideri Putin, stratejik rezervlerini koruma amacıyla 100 gramın üzerindeki külçe altın ihracatını yasaklayan kararnameyi imzaladı.

Bu hamle küresel emtia dengelerini zorlarken, Türkiye tarafında ise tarımsal arz endişesi baş gösterdi.

TZOB, devam eden savaşın gübre maliyetlerini ve kullanımını doğrudan etkilediğini, bunun da tüketici fiyatlarına "gıda enflasyonu" olarak yansıyacağı uyarısında bulundu.

PİYASA NOTLARI: BUGÜN NE BEKLENİYOR?

• ABD Verisi: Gözler bugün açıklanacak olan haftalık işsizlik maaşı başvuruları verisinde olacak. İstihdam piyasasındaki soğuma sinyalleri, Fed’in faiz patikası için kritik önem taşıyor.

• Borsa İstanbul: Küresel belirsizlikler ve iç piyasadaki enflasyonist baskılar nedeniyle BİST 100 endeksinin güne yatay bir açılışla başlaması öngörülüyor.

BORSA İSTANBUL’DAN ŞİRKET HABERLERİ

• ASTOR – Şirketin, toplam 768,9 milyon dolarlık iş aldığı açıklandı.

• AHGAZ & ENERY – Ahlatcı Altın İşletmeleri tarafından IV. Grup Maden Ruhsat Sahası yönünden gerçekleştirilecek ihalelere edileceği açıklandı.

• AKFYE – Akfen Holding tarafından 119.696.244 adet payın Borsa’da işlem gören niteliğe dönüştürülmesine ve Borsa’da satışa konu edilmesi kapsamında hazırlanan Pay Satış Bilgi Formu’nun onaylanması talebiyle SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

• AKFIS – Akfen Holding tarafından 63.658.407 adet payın Borsa’da işlem gören niteliğe dönüştürülmesine ve Borsa’da satışa konu edilmesi kapsamında hazırlanan Pay Satış Bilgi Formu’nun onaylanması talebiyle SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

• ALCAR – JCR Eurasia tarafından şirketin uzun vadeli ulusal kurum kredi rating notunun A(tr)’den A-(tr)’ye düşürüldüğü açıklandı.

• ARCLK – S&P tarafından şirketin yabancı para uzun vadeli kredi notunun BB-‘den B+’ya düşürüldüğü açıklandı.

• BTCIM – Huseyin Paşa tarafından 821.491 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

• DAPGM – 3 yatırımcı tarafından toplam 1.384.693 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

• EFOR – Pay geri alım programının başlatılmasına ve 2 milyar TL kaynak ayrılmasına karar verildiği açıklandı.

• EKGYO – Şirket ile İller Bankası arasında imzalanan İşbirliği protokolü kapsamında Ankara Çankaya Alacaatlı Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesinin 1. Oturumunun 2 Nisan’da yapılacağı açıklandı.

• EMKEL & FONET & MSGYO – VBTS kapsamında şirket paylarına 24 Nisan’a kadar kredili işlem yasağı getirildi.

• FRIGO – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 1 milyar TL’den 5 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.

• FORTE – Şirketin, 1,5 milyon dolarlık iş aldığı açıklandı.

• GRSEL – 2026 yılında 15 – 19 milyar TL ciro, 5 – 6 milyar TL FAVÖK, yüzde 8 – 12 yatırım harcamaları / ciro beklendiği açıklandı.

• HALKB – 100 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında Genel Müdürlüğe yetki verildiği açıklandı.

• HEKTS – 15 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

• INFO – 98 gün vadeli 500 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.

• ISMEN – 91 gün vadeli 2,6 milyar TL tutarında bono ihraç edildi.

• INVEO – Pay geri alım programının sonlandırıldığı açıklandı.

• ISGYO – ISCTR mülkiyetinde yer alan Beyoğlu’ndaki Kuledibi Binasının 500 milyon TL’ye satın alınmasına karar verildiği açıklandı.

• KRTEK – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 150 milyon TL’den 3 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylanırken, Bakanlığa başvuru yapıldığı açıklandı.

• KCAER – JCR Eurasia tarafından şirketin uzun vadeli ulusal kurum kredi rating notunun teyit edildiği açıklandı.

• KZGYO – Yönetim değişikliği kapsamında oluşan 22,89 TL’lik ayrılma hakkı kullanımına ilişkin Zorunlu Pay Alım Teklifi bugün başlayacak olup, 8 Nisan’da sona erecek.

• MGROS – 2027 – 2030 yıllarında konsolide satışlarda her yıl için yüzde tek haneli reel büyüme, 2030 yılında 2025’e göre FAVÖK marjında 100 baz puan iyileşme, yatırım harcamaları / cironun ~yüzde 2,5 beklendiği açıklandı.

• MEGMT – Mehmet Amin Turgut, Abdullah Turgut ve İhsan Ahmet Turgut tarafından toplam 13.000.000 adet payın pay başına 68,00 TL fiyattan TAS’ta 10 alıcıya satılacağı açıklandı.

• MHRGY – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 3 milyar TL’den 10 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.

• OSMEN – Osmanlı Portföy sermayesinin artırılmasına karar verildiği açıklandı.

• OYLUM – Şirketin Kayseri’de şube açtığı belirtildi.

• OFSYM – 2026 yılında ciroda yüzde 25 – 30 büyüme, FAVÖK’te yüzde 10 – 12 marj, yüzde 7 – 8 yatırım harcamaları / ciro beklendiği açıklandı.

• PKENT – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 50 milyon TL’den 60 milyon TL’ye yükseltilmesi Genel Kurul’da onaylandı.

• RYSAS – 728 gün vadeli 2 milyar TL tutarında tahvil ihraç edildi.

• SKYMD – 91 gün vadeli 430 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.

• TRALT – Şirketin, Çukuralan Altın Madeni Kırma – Eleme Tesisi Projesi kapsamında madencilik üretim faaliyetlerine ilgili mevzuatlara uygun şekilde devam edildiği açıklandı.

• TRALT – Şirket ile Türkiye Maden Sanayi arasında ilgili maden sahasına ilişkin IV. Grup İşletme Maden Ruhsatı Devir Sözleşmesi imzalandığı açıklandı.

• TUPRS – KCHOL’ün sahip olduğu 40.000.000 adet TUPRS A grubu payının pay başına 233 TL fiyattan satışının kurumsal yatırımcılara satıldığı, satışın TAS’ta yarın gerçekleşmesinin beklendiği açıklandı.

• TUPRS – Fitch tarafından şirketin Uzun Vadeli Yabancı ve Yerel Para Cinsinden kredi notunu teyit edildiği açıklandı. Kısa Vadeli Etki Beklentisi: Gerçekleşen 40.000.000’luk blok satış, kısa vadede piyasada belirgin bir arz artışı yaratarak hisse üzerinde baskı oluşturabilir. Bu ölçekteki bir satış, özellikle kısa vadeli yatırımcılar açısından alış / satış dengesini bozarak fiyatın aşağı yönlü hareket etmesine neden olabilir. Öte yandan, işlemin pay başına 233 TL seviyesinden gerçekleştirilmesi, çoğu durumda spot fiyata kıyasla belirli bir iskonto içerdiği için piyasada yeni referans fiyat algısının aşağı çekilmesine yol açabilir. Kurumsal Yatırımcılara Satış Etkisi Beklentisi: İşlemin yurt dışı kurumsal yatırımcıya yapılması, orta/uzun vadede yatırımcı tabanının kalitesini artırarak hisse performansına katalist etki yaratabilir.

• TRCAS – Şirketin, ATAŞ'ta sahip olduğu payların ve Ortak İşletme Sözleşmesi'ne konu varlıklarının, şirketin iştiraki Shell & Turcas Petrol'e 4,9 milyon dolara devrine karar verdiği açıklandı.

• SKYMD – 4 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihraç edilmesine karar verildiği açıklandı.

• SKBNK – Güneydoğu Avrupa Fonu ile KOBİ ve küçük işletmelerin finansmanı için kullanılmak üzere 50 milyon euro tutarında kredi anlaşması imzalandığı açıklandı.

• YEOTK – Şirketin, 15,9 milyon dolarlık iş aldığı açıklandı.

PAY ALIM/SATIM HABERLERİ

• AGESA – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 17.584 adet pay 213,20 – 213,50 TL fiyat aralığından geri alındı.

• AHGAZ – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 75.000 adet pay 22,22 – 22,28 TL fiyat aralığından geri alındı.

• ENTRA – IC İçtaş tarafından 10,25 TL fiyattan 950.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 1,60’a yükseldi.

• GOKNR – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 445.820 adet pay 21,00 TL fiyattan geri alındı.

• GENTS – Orhan Kahraman tarafından 7,83 – 7,88 TL fiyat aralığından 322.333 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 4,00’e yükseldi.

• GENTS – Selim Kahraman tarafından 7,80 – 8,92 TL fiyat aralığından 192.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 0,03’e yükseldi.

• KLSYN – Geri alınan 260.000 adet pay 10,84 TL fiyattan satılırken, satış sonucunda 2,0 milyon TL gelir elde edildi.

• LMKDC – Limak Çimento tarafından 33,22 – 33,78 TL fiyat aralığından 146.013 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 72,80’e yükseldi.

• MANAS – Bank of America Corporation tarafından 25,20 – 26,39 TL fiyat aralığından 6.322.392 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 3,61’e geriledi.

• TERA – Tera Portföy tarafından 26.701.607 adet alış ve 1.231.472 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 11,20’ye yükseldi.

• TEZOL – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 31.801 adet pay 17,68 – 17,69 TL fiyat aralığından geri alındı.

• VKING – Yaşar Birleşik Pazarlama tarafından 24,40 – 25,24 TL fiyat aralığından 400.249 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 3,75’e geriledi.

SERMAYE ARTIRIM KARARLARI

• CRDFA – Şirket sermayesi 31 Mart’ta 100 milyon TL’den yüzde 200 oranında bedelsiz olarak 200 milyon TL artışla 300 milyon TL’ye yükseltilecek.

• DMSAS – Şirket sermayesinin 200 milyon TL’den yüzde 50 oranında bedelli olarak 100 milyon TL nakden artışla 300 milyon TL’ye yükseltilmesine karar verildi.

• GOODY – Şirket sermayesinin 270 milyon TL’den yüzde 462,96 oranında bedelsiz olarak 1,2 milyar TL artışla 1,5 milyar TL’ye yükseltilmesine karar verildi.

Kaynak: İnfo Yatırım