Osmanlı Yatırım tarafından yapılan açıklamaya göre, 2025 yıl sonu kârından ortaklara dağıtılacak toplam tutar brüt 70.000.000 TL, net ise 59.500.000 TL olarak belirlendi.

Hissedarlar için pay başına düşen rakamlar ise şu şekilde:

1 TL nominal değerli hisse başına brüt: 0,175 TL

1 TL nominal değerli hisse başına net: 0,14875 TL

ÖDEMELER 3 TAKSİT HALİNDE YAPILACAK

Şirket, Ocak ayı sonunda ödenen 10 milyon TL'lik kâr payı avansının ardından, kalan tutarın ödeme tarihlerini de netleştirdi. Kâr payı ödemeleri yıl içerisine yayılarak üç eşit taksitte gerçekleştirilecek:

Taksit: 30 Nisan 2026 tarihinde brüt 20.000.000 TL

Taksit: 31 Temmuz 2026 tarihinde brüt 20.000.000 TL

Taksit: 30 Ekim 2026 tarihinde brüt 20.000.000 TL

