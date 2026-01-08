Günün şirket ve pay alım-satım haberleri gelirken, sermaye artırım kararları da belli oldu. İşte detaylar…

ŞİRKET HABERLERİ

ANGEN – Abdurrahman Özdemir tarafından 390.000 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

ANGEN – Necmettin Dönmez tarafından 1.800.002 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

AKBNK – Yurt dışında 1.120 gün vadeli 25 milyon dolar tutarında borçlanma aracı ihracı bugün tamamlanacak.

ALARK – Şirket bağlı ortaklığı Alarko Enerji ve Cengiz Enerji’nin tabi ortaklığı Alcen Enerji’nin kontrolünde yer alan Cenal Karabiga Termik Santrali'nin Cengiz Enerji'nin uhdesinde Alcen'in kontrolünde yer alan elektrik dağıtım, elektrik satış ve ilgili diğer alanlarda faaliyet gösteren şirketlerin paylarının tamamının ise Alarko Enerji'nin uhdesinde bulunmasının karar verildiği ve bu kapsamda protokol imzalandığı açıklandı.

BEYAZ – Şirketin, sıfır km araç satışlarının 2025 yılında %13,3 arttığı açıklandı.

BIGTK & EMKEL – VBTS kapsamında şirket paylarına 6 Şubat’a kadar kredili işlem yasağı getirildi.

BORSK – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 1 milyar TL’den 4,8 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.

BORSK – Niğde’deki fabrikada şeker üretim kapasitesinin artırılması, gübre üretim tesisi kapasite artışı ve çikolata – gofret – bar üretim tesisi projesi kapsamında ÇED olumlu belgesinin alındığı açıklandı.

ETILR – 2025 yılının dördüncü çeyreğinde 4 yeni franchise sözleşmesi imzalandığı açıklandı.

ERCB – 149 gün vadeli 210 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.

EUHOL – Şirketin iştiraki AsafAkın Madencilik’in OTTO’nun bağlı ortaklığı Otto Girişim ve Teknoloji ile potansiyel iş birliği görüşmelerine başlandığı açıklandı.

EKGYO – İstanbul Esenler Atışalanı Kuzey Bölgesi 1. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesinin 1. Oturumun 15 Ocak’ta yapılacağı açıklandı.

EKGYO & FENER – İhaleye sunulan tekliflerin piyasa koşulları ve projenin teknik/finansal gerçekleriyle uyumlu bulunmadığı, proje için 19 Ocak’ta yeniden ihaleye çıkılacağı açıklandı.

HUNER – Abdurrahman Özdemir tarafından 1.000.000 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

ISCTR – Yurt dışında 730 gün vadeli 21 milyon sterlin tutarında borçlanma aracı ihraç edildi.

KMPUR – Şirketin, 2025 yılındaki satış hacminin 15.500 tona ulaştığı ve tüm zamanların en yüksek satış hacmi olduğu açıklandı.

KONTR – Şirketin, ONEE tarafından düzenlenen ihalede 35,0 milyon euro ile birinci olduğu açıklandı.

LIDER – 365 gün vadeli 100 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.

MSGYO – Emre Atay tarafından 1.000.000 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

MANAS – Destek ödemesi yapılmayan KTZ projesinin iptali için Bakanlık’a başvuru yapıldığı açıklandı.

OSTIM – Abdurrahman Özdemir tarafından 1.000.000 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

PRKAB – Şirketin, TEİAŞ tarafından gerçekleştirilen 934,2 milyon TL’lik ihalenin şirket uhdesinde kaldığı ve sözleşme imzalandığı açıklandı.

RODRG – Ayfer Gültekin tarafından 210.000 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

RODRG – Cüneyt Küçükdoğan tarafından 300.000 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

SNGYO – 2025 yılında şirketin projeleri kapsamında 355 adet satışın yapıldığı, toplam satış tutarının 6,2 milyar TL olduğu açıklandı.

SUNTK – Şirketin, Infitex şirketinin paylarının satın alınmasına yönelik olarak müzakerelere başladığı ve niyet mektubu imzaladığı açıklandı.

SASA – Yurt dışında 500 milyon TL’ye kadar paya dönüştürülebilir tahvil ihracına başlandığı açıklandı.

TSPOR – Futbolcu Chibuike Nwaiwu'nun 4,5 yıllığına 5,5 milyon euroya transfer edildiği, futbolcuya her sezon için 700.000 euro garanti ücret ödeneceği açıklandı.

TCKRC – Şirketin, Bulgaristan Ulusal Karayolu Güvenliği ve Bariyer Sistemleri Yenileme Programı kapsamında açılan, 490 milyon euroluk 6 pozisyondan oluşan ihalenin 4 lotuna 330 milyon euro bedelli teklif verdiği açıklandı.

YKBNK – Yurt dışında 7 milyar dolara kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

ZOREN – 176 gün vadeli 306,9 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.

ZOREN – 393 gün vadeli 123,2 milyon TL tutarında tahvil ihraç edildi.

PAY ALIM-SATIM HABERLERİ

ADESE – Tera Yatırım Bankası tarafından 322.580.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %7,78’e yükseldi.

ADESE – Tera Portföy tarafından 322.580.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %0,20’ye geriledi.

AKFGY – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 350.000 adet pay 2,64 TL fiyattan geri alındı.

BOBET – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 200.000 adet pay 20,22 TL fiyattan geri alındı.

DCTTR – Pardus Portföy tarafından 312.240 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %5,02’ye yükseldi.

ENERY – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 1.728.940 adet pay 9,44 – 9,85 TL fiyat aralığından geri alındı.

ESCAR – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 85.599 adet pay 24,52 – 24,58 TL fiyat aralığından geri alındı.

FORMT – Murat Livgöçmen tarafından 3,09 – 3,21 TL fiyat aralığından 10.092.744 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %9,87’ye geriledi.

FORMT – Mustafa Sezen tarafından 3,09 – 3,21 TL fiyat aralığından 10.092.744 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %9,87’ye geriledi.

LKMNH – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 32.000 adet pay 18,54 – 18,75 TL fiyat aralığından geri alındı.

OFSYM – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 10.000 adet pay 70,25 – 70,55 TL fiyat aralığından geri alındı.

PNLSN – Azimut Portföy tarafından 39,14 TL fiyattan 194.094 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %20,14’e yükseldi.

REEDR – Yönetim Kurulu Başkanı Uygar Saral tarafından 6,75 TL fiyattan 100.000 adet C grubu payı alınırken, şirket sermayesindeki payı %24,93’e yükseldi.

SERMAYE ARTIRIM KARARLARI

COSMO – Şirket sermayesinin 6,5 milyon TL’den %6,51 oranında tahsisli olarak 422.844 TL artışla 6,9 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında SPK’ya başvuru yapıldı.

PATEK – Tahsisli sermaye artırımının bugün gerçekleşeceği açıklandı.

NE OLACAK?

TCMB faiz kararını 22 Ocak’ta açıklaması beklenirken, Moody’s’in, Türkiye Raporu’nu 23 Ocak’ta yayımlaması bekleniyor. Bunu yanında gözler Fitch’e çevrildi.

Türkiye Raporu’nu 23 Ocak’ta paylaşması bekleniyor. Ekrem İmamoğlu’nun diploma davası ise 16 Şubat’ta gerçekleşecek.