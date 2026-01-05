Güne hızlı başlayan piyasada bakır fiyatları, erken saatlerde ton başına 12.878 dolara kadar tırmandıktan sonra 12.800 dolar bandında dengelendi.

GÜMRÜK TARİFELERİ VE BÖLGESEL ARZ SIKIŞIKLIĞI

Fiyatlardaki yukarı yönlü hareketin ana nedenlerinden biri olarak, ABD'nin uygulamayı planladığı olası yeni gümrük tarifeleri gösteriliyor. Tüccarların, tarifeler yürürlüğe girmeden önce ABD'ye yönelik sevkiyatları hızlandırması, diğer küresel bölgelerde arzın ciddi şekilde sıkılaşmasına yol açıyor.

MADEN GREVLERİ VE ÜRETİM RİSKLERİ

Üretim kanadından gelen haberler de piyasadaki yükselişi destekliyor. Özellikle dünyanın en büyük bakır üreticilerinden olan Şili'deki Mantoverde bakır madeninde devam eden grev, küresel arz kesintisi endişelerini körüklüyor.

2026 İÇİN ARZ AÇIĞI BEKLENTİSİ

Sektör analistleri, bakır piyasasındaki dengesizliğin yıl geneline yayılabileceğine dikkat çekiyor. China Securities Co. tarafından yayımlanan öngörülere göre, 2026 yılında küresel bakır piyasasında 100 bin tonu aşan bir arz açığı yaşanması bekleniyor. Analistler; ABD tarifelerinin yarattığı bölgesel dengesizlikler ile genel üretim yetersizliklerinin birleşmesinin, fiyatlar üzerindeki yukarı yönlü baskıyı sürdüreceğini ifade ediyor.