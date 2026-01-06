Altın ve gümüş, küresel belirsizlikler, merkez bankalarının alımları ve jeopolitik risklerin etkisiyle son dönemde sert fiyatlamalara sahne oldu. Güvenli liman talebiyle rekor seviyelere yaklaşan altın, gümüşte de sert yükselişleri beraberinde getirirken, piyasada şimdi şu soru daha yüksek sesle sorulmaya başlandı: “Sıradaki ralli platin ve paladyumda mı?”

Altın ve gümüş fiyatlandı, DENGE arayışı başladı

Uzmanlara göre altın ve gümüşte oluşan yüksek fiyat seviyeleri, kısa vadede yatırımcıları alternatif değerli metallere yönlendirebilir. Özellikle sanayi kullanım oranı daha yüksek olan platin ve paladyum, hem ekonomik toparlanma beklentileri hem de arz tarafındaki kırılganlık nedeniyle yeniden radara girmiş durumda.

Platin ve paladyum, başta otomotiv sektörü olmak üzere katalitik konvertörler, hidrojen teknolojileri ve çeşitli yüksek teknoloji uygulamalarında yoğun olarak kullanılıyor. Bu da bu iki metali sadece “güvenli liman” değil, aynı zamanda küresel büyüme ve sanayi döngüsüyle bağlantılı metaller haline getiriyor.

Sanayi talebi yeniden hikâye yazabilir

Özellikle elektrikli araçlar, emisyon regülasyonları ve yeşil dönüşüm projeleri, platin grubu metallere olan ilgiyi canlı tutuyor. Bazı piyasa raporlarında, önümüzdeki dönemde arz-talep dengesinin platin ve paladyum lehine bozulabileceği, bunun da fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturabileceği vurgulanıyor.

Buna ek olarak, küresel ölçekte sınırlı üretim yapılan bu metallerde jeopolitik riskler ve maden arzına yönelik kesintiler, olası fiyat hareketlerini daha sert hale getirebilecek faktörler arasında gösteriliyor.

Yeni para rotasyonunun adresi mi oluyor?

Piyasalarda sık görülen “rotasyon” hareketleri, bir varlık grubunda ciddi yükselişler yaşandıktan sonra yatırımcıların henüz fiyatlanmamış alanlara yönelmesine neden oluyor. Altın ve gümüşte yaşanan güçlü fiyatlamaların ardından platin ve paladyumun yeniden konuşulmaya başlanması da bu çerçevede değerlendiriliyor.

Uzmanlara göre, önümüzdeki süreçte değerli metaller cephesinde hikâye sadece altın ve gümüşle sınırlı kalmayabilir. Platin ve paladyum, hem sanayi talebi hem de arz kısıtları nedeniyle yeni dönemin öne çıkan başlıkları arasına girebilir.