Türkiye’den Uranyum ETF’lerine Nasıl Ulaşılır?

Uranyum ETF’leri ağırlıklı olarak ABD borsalarında işlem görüyor. Bu nedenle yatırımcıların, yurt dışı piyasalara erişim sağlayan aracı kurumlar üzerinden yatırım hesabı açması gerekiyor. Bu hesaplar sayesinde yatırımcılar, tıpkı hisse senedi alır gibi uranyum ETF’lerini alıp satabiliyor.

Hesap açılışı tamamlandıktan sonra yatırımcılar, hesaplarına döviz transferi yaparak veya uygulama içi dönüşüm yoluyla dolar bakiyesi oluşturuyor. Ardından ilgili ETF kodu üzerinden alım emri girilerek yatırım süreci başlatılıyor.

Hangi Uranyum ETF’leri Öne Çıkıyor?

Piyasalarda en çok takip edilen uranyum ETF’leri; uranyum madenciliği şirketlerini, nükleer yakıt zincirinde faaliyet gösteren firmaları ve bazı fonlarda fiziki uranyum varlıklarını kapsayan sepetlerden oluşuyor. Bu ETF’ler sayesinde yatırımcılar tek bir işlemle, çok sayıda uranyum şirketine dolaylı olarak ortak olabiliyor.

Bu yapı, tekil hisse riskini azaltırken uranyum temasına doğrudan maruz kalma imkânı sunuyor.

Uranyum ETF’leri Nasıl İşliyor?

Uranyum ETF’leri:

Hisse senedi gibi gün içinde alınıp satılabiliyor

Dolar bazlı fiyatlanıyor

Uranyum fiyatları ve nükleer enerji sektöründeki gelişmelere duyarlı hareket ediyor

Bazıları temettü ödemesi yapabiliyor

Performansları büyük ölçüde spot uranyum fiyatı, madencilik şirketlerinin kârlılığı ve küresel nükleer enerji politikalarına bağlı olarak şekilleniyor.

Nelere Dikkat Edilmeli?

Uzmanlar, uranyum temalı ETF’lerin yüksek oynaklığa sahip olduğuna dikkat çekiyor. Sektör; jeopolitik gelişmeler, regülasyon kararları ve enerji politikalarına karşı son derece hassas. Bu nedenle yatırımcıların, kısa vadeli sert hareketlere karşı hazırlıklı olması ve pozisyon büyüklüğünü buna göre ayarlaması öneriliyor.