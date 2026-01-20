Polonya Merkez Bankası (NBP), küresel finans piyasalarında "altın çağı" olarak nitelendirilen stratejisinde tarihi bir adım daha attı. NBP Başkanı Adam Glapiński, 15 Ocak 2026 itibarıyla yaptığı açıklamada, ülkenin altın rezervlerini 700 tona çıkarma hedefini resmen teyit etti. Bu kapsamda onaylanan 150 tonluk yeni alım planı, Polonya'yı dünyanın en büyük altın sahiplerinden biri haline getirirken, küresel piyasalarda "güvenli liman" talebinin kurumsal düzeyde zirveye ulaştığını gösteriyor.

Avrupa Merkez Bankası’na "Altın" Çalımı

Polonya, 2025 yılı boyunca sürdürdüğü agresif alımlarla 515,47 tonluk bir rezerve ulaşarak tarihi bir eşiği aşmıştı.

ECB Geride Kaldı: Mevcut verilerle Polonya, yaklaşık 507 ton altına sahip olan Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) rezervlerini geride bırakmış durumda.

Rezerv Oranı: Altının toplam rezervler içindeki payı %22'ye yükselirken, yeni alımlarla bu oranın %30 seviyesine yaklaşması hedefleniyor.

Ekonomik Bağımsızlık: NBP Başkanı Glapiński, altını "ekonomik egemenliğin temel taşı" ve "küresel istikrarsızlığa karşı bir kalkan" olarak tanımlıyor.

Küresel Altın Fiyatlarında "5.000 Dolar" Senaryosu

Merkez bankalarının fiziksel altına olan talebi, fiyatlar üzerinde doğrudan bir "yukarı yönlü baskı" oluşturuyor.

Fiyat Desteği: 150 tonluk bir alım taahhüdü, piyasada güçlü bir fiyat tabanı oluşturarak olası geri çekilmeleri sınırlıyor.

Bullish Beklentiler: Bazı finansal analizler, merkez bankası alımlarının ve jeopolitik risklerin etkisiyle ons altının 2026 sonuna kadar 4.600 - 5.000 dolar, uzun vadede ise 6.000 dolar seviyelerini görebileceğini öngörüyor.

Psikolojik Etki: Polonya gibi ülkelerin "kağıt paradan altına kaçışı," bireysel yatırımcılar için de "altın en güvenli varlıktır" algısını pekiştiriyor.

Türkiye ve Gram Altın Piyasasına Etkisi

Dünya genelindeki bu alım dalgası, Türkiye gibi altın talebinin yüksek olduğu ülkelerde fiyatları doğrudan etkiliyor.

Gram Altın Tahminleri: 2025 sonunda 5.400 TL seviyelerinde olan gram altın için uzmanlar, küresel ons artışıyla birlikte yeni rekorların kapıda olduğunu belirtiyor.

Piyasadaki Arz Dengesi: TCMB'nin 2024 yılında dünyada Polonya'dan sonra en çok altın alan ikinci merkez bankası olması, Türkiye'nin de benzer bir strateji izlediğini gösteriyor.

Yatırımcı Stratejisi: Küresel çapta "Ticaret Savaşı 2.0" korkuları ve Trump’ın tarife tehditleri devam ederken, merkez bankalarının altın biriktirmesi, gram altını yerli yatırımcı için en güçlü koruma kalkanı haline getiriyor. Polonya’nın 150 tonluk yeni hamlesi, sadece bir rezerv değişikliği değil; küresel finans sisteminde altına dönüşün en somut kanıtıdır. Piyasa uzmanları, bu ölçekteki alımların devam etmesi durumunda altında "ayı piyasası" döneminin çok uzakta kaldığı ve 2026’nın "altın yılı" olacağı konusunda hemfikir.