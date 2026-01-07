Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla, GSS kapsamında olup prim borcu nedeniyle sağlık hizmeti alamayacak durumda bulunan Türk vatandaşları ile bakmakla yükümlü oldukları kişilere yönelik uygulamanın süresi 31 Aralık 2026'ya kadar uzatıldı.

Düzenleme kapsamında, Sağlık Bakanlığı'na bağlı devlet hastaneleri ile devlet üniversitesi hastanelerinde sunulan sağlık hizmetlerinden yararlanma hakkı devam edecek.

Memur ve sözleşmeli personelin yemek ücretleri belli oldu

SÜRE 1 YIL DAHA UZATILDI

Söz konusu uygulamanın 31 Aralık 2025 tarihinde sona ermesi planlanıyordu. Ancak alınan kararla birlikte süre bir yıl daha uzatılmış oldu.

Sürenin uzatılmasıyla birlikte, Bağ-Kur ve GSS prim borcu bulunan kişiler, borç durumlarına bakılmaksızın 2026 yılı boyunca devlet ve devlet üniversitesi hastanelerinden sağlık hizmeti almayı sürdürebilecek.