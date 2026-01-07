Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borcu bulunan kişilerin kamu hastanelerinde sağlık hizmetlerinden yararlanmasına imkan tanıyan uygulamanın süresi uzatıldı. Buna göre söz konusu düzenleme 2026 yılının sonuna kadar geçerli olacak.
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla, GSS kapsamında olup prim borcu nedeniyle sağlık hizmeti alamayacak durumda bulunan Türk vatandaşları ile bakmakla yükümlü oldukları kişilere yönelik uygulamanın süresi 31 Aralık 2026'ya kadar uzatıldı.
Düzenleme kapsamında, Sağlık Bakanlığı'na bağlı devlet hastaneleri ile devlet üniversitesi hastanelerinde sunulan sağlık hizmetlerinden yararlanma hakkı devam edecek.
SÜRE 1 YIL DAHA UZATILDI
Söz konusu uygulamanın 31 Aralık 2025 tarihinde sona ermesi planlanıyordu. Ancak alınan kararla birlikte süre bir yıl daha uzatılmış oldu.
Sürenin uzatılmasıyla birlikte, Bağ-Kur ve GSS prim borcu bulunan kişiler, borç durumlarına bakılmaksızın 2026 yılı boyunca devlet ve devlet üniversitesi hastanelerinden sağlık hizmeti almayı sürdürebilecek.