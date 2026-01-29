Lukoil, yaptığı açıklamada Carlyle Group'un Lukoil International GmbH'yi satın almaya yönelik teklifinin kabul edildiğini duyurdu. Açıklamada, satış sürecinin bazı resmi onayların tamamlanmasının ardından yürürlüğe gireceği belirtildi.

Anlaşmaya şirketin Kazakistan'daki varlıklarının dahil edilmediği bilgisi paylaşılırken, işlemin tamamlanması için ABD Hazine Bakanlığı'na bağlı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC) başta olmak üzere gerekli izin ve koşulların sağlanması gerektiği ifade edildi. Şirket ayrıca, farklı potansiyel alıcılarla görüşmelerin de sürdüğünü bildirdi.

Şirket açıklamasında, Kazakistan'daki faaliyetlerin satış kapsamına alınmadığı vurgulandı. Satışın yalnızca belirli uluslararası varlıkları kapsadığı kaydedildi.

ANLAŞMA İÇİN RESMİ ONAY SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Satın alma işleminin yürürlüğe girebilmesi için OFAC izni başta olmak üzere bazı hukuki ve idari koşulların tamamlanması gerektiği belirtildi.

Şirket, uluslararası varlıklarının devrine yönelik olarak başka yatırımcılarla da görüşmelerini sürdürdüğünü açıkladı.

ABD YAPTIRIMLARI SONRASI SATIŞ KARARI GELDİ

ABD Başkanı Donald Trump, Ekim 2025'te Ukrayna'daki savaşın sona erdirilmesine yönelik barış sürecinde yeterli ilerleme sağlanmadığı gerekçesiyle Lukoil ve iştiraklerini yaptırım listesine almıştı.

Bu kapsamda şirketlerin ABD'de bulunan veya ABD vatandaşlarının kontrolündeki tüm varlıkları dondurulmuş, ABD vatandaşlarının bu varlıklarla finansal işlem yapması yasaklanmıştı. Ayrıca yaptırım kapsamındaki kişi ve kurumların yüzde 50'den fazla ortak olduğu şirketlerin de otomatik olarak yaptırıma dahil edildiği belirtilmişti.

KÜRESEL ÜRETİMDE ÖNEMLİ PAYA SAHİP

Küresel petrol üretiminin yaklaşık yüzde 2'sini karşılayan Lukoil, yaptırım kararının ardından uluslararası varlıklarını satacağını duyurmuştu. Bu adım, Şubat 2022'de başlayan Ukrayna savaşı sonrası Batı yaptırımları karşısında bir Rus enerji şirketinin attığı en önemli hamlelerden biri olarak değerlendiriliyor.