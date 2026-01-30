ABD Başkanı Donald Trump, Federal Reserve başkanlığı için aday göstereceği ismi bugün açıklayacağını duyurdu. Açıklama, piyasalarda Fed'in gelecekte izleyeceği politika yönüne ilişkin beklentileri yeniden hareketlendirdi.

Trump, eşi Melania Trump adına çekilen "Melania" filminin Kennedy Center'da düzenlenen gala gösterimi sırasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Fed başkanı adayının ne zaman duyurulacağı yönündeki soruya Trump, açıklamanın "Yarın sabah" yapılacağını söyledi.

KABİNE TOPLANTISI SONRASI ZAMANLAMA DEĞİŞTİ

Trump'ın açıklaması, BEYAZ Saray'da düzenlenen 2026 yılının ilk kabine toplantısında Fed başkan adayını gelecek hafta duyuracaklarını söylemesinden yalnızca saatler sonra gelmesi nedeniyle dikkat çekti. Zamanlamaya ilişkin bu değişiklik, piyasalarda belirsizlik algısını artırdı.

FED BAŞKANLIĞI İÇİN ÖNE ÇIKAN ADAYLAR

Fed başkanlığı için adı geçen isimler arasında Beyaz Saray Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Kevin Hassett, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, eski Fed yöneticisi Kevin Warsh ve varlık yönetim şirketi BlackRock bünyesinde görev yapan Rick Rieder bulunuyor.

Öte yandan Bloomberg, Trump yönetiminin Kevin Warsh'ı Fed'in bir sonraki başkanı olarak aday göstermeye hazırlandığını yazdı. Söz konusu haberin ardından altın fiyatlarında yüzde 5'e yaklaşan düşüş görüldü.

POWELL'IN GÖREV SÜRESİ MAYISTA SONA ERİYOR

Mevcut Fed Başkanı Jerome Powell'ın görev süresi mayıs ayında tamamlanacak. Yeni başkanın kim olacağı ise Fed'in faiz politikası ve küresel piyasalardaki fiyatlamalar açısından kritik önem taşıyor.