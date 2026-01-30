İngiltere perakende sektöründe yaşanan daralma sürerken, kadın giyim perakendecisi Quiz ciddi bir finansal baskıyla karşı karşıya kaldı. Şirketin mahkemeye yöneticilerin atanmasına yönelik niyet bildirimi sunduğu belirtilirken, bu adım iflas sürecine giden yolda kritik bir eşik olarak değerlendiriliyor.

SATIŞLAR BEKLENTİLERİ KARŞILAMADI

Quiz, başta Londra ve Manchester olmak üzere İngiltere genelinde yaklaşık 40 mağaza ile faaliyet gösteriyor. Şirketten yapılan açıklamalara göre, olası bir iflas süreci yaklaşık 1000 çalışanın işini doğrudan riske atabilir. Özellikle Noel döneminde beklenen satış performansının yakalanamaması, şirketin mali yapısındaki zayıflığı daha da belirgin hale getirdi.

SÜREÇ İÇİN ZAMAN KAZANMA ADIMI

Mahkemeye sunulan belgelerin, iflas sürecini hemen başlatmak yerine yönetime alternatif finansman seçeneklerini değerlendirmek için zaman kazandırmayı amaçladığı belirtiliyor. Şirket sözcüsü, yeni finansman kaynakları ve yeniden yapılandırma seçeneklerinin araştırıldığını, bu süreçte mağaza ve operasyonların normal şekilde sürdüğünü ifade etti.

SON ALTI YILDA ÜÇÜNCÜ İFLAS RİSKİ

Sürecin resmiyet kazanması halinde Quiz, son altı yıl içinde üçüncü kez iflas korumasına başvurmuş olacak. Şirket, 2020 yılında Covid-19 kapanmalarının etkisiyle 11 mağazasını kapatmıştı. Daha sonraki dönemde ise kurucu Ramzan ailesi şirket yönetimini yeniden devralmış, 23 mağaza kapatılmış ve kalan varlıklar “pre-pack” anlaşması kapsamında tekrar satın alınmıştı.

ARTAN MALİYETLER BASKIYI ARTIRDI

Şirketin yaşadığı finansal sıkıntıların arkasında yalnızca zayıflayan satışlar değil, hızla yükselen işletme maliyetleri de yer alıyor. İşverenlerin ödediği Ulusal Sigorta primlerindeki artış, yükselen asgari ücret ve enerji maliyetleri, şirketin kârlılığını son dönemde ciddi biçimde baskıladı.