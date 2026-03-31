ATOR’dan yapılan yazılı açıklamada, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının ardından Rus turistlerin tur rezervasyonlarında yaşanan değişime ilişkin bilgi paylaşıldı.

Orta Doğu’daki krizin nisan ayındaki turizm talebini tamamen değiştirdiğine işaret edilen açıklamada, “Geçen yıl pazarın yüzde 12’sini elinde bulunduran BAE, satışlarda tümüyle devreden çıktı. Burada tatil yapmayı planlayan turistlerin önemli bir kısmı Türkiye, Vietnam ve Çin’e yöneldi.” ifadelerine yer verildi.

TÜRKİYE’NİN TUR SATIŞLARINDAKİ PAYI ARTTI

Açıklamada, Türkiye’nin tur satışlarındaki payının geçen yılın nisan dönemine göre 3,4 puan artarak yüzde 18,5’e yükseldiği kaydedildi.

Mısır’ın satışlarda LIDER konumunu koruduğu bilgisine yer verilen açıklamada, buna rağmen bu ülkeye talepte düşüş yaşandığı ve bazı turistlerin yine Türkiye’ye yöneldiği belirtildi.

Türkiye’nin geleneksel olarak lider konumda bulunduğu Rusya’daki tur satışlarında, Körfez ülkeleri de talep gören bölgeler arasında yer alıyordu.