İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım hakkında "Kişi ve firmalardan rüşvet aldığı" iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda Yalım, bir otelde sevgilisiyle yakalanmıştı.

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; soruşturma kapsamında tutuklanan Yalım’ın şirketlerine el konulurken, şirketlere Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu kayyum olarak atandı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü 'rüşvet' soruşturması kapsamında gözaltına alınan, aralarında Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın da bulunduğu 9 kişi, dün çıkarıldıkları nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanmıştı. Aynı dosyada yer alan 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Ayrıca gözaltına alındığı anlara ilişkin görüntülerin servis edilmesi üzerine başlayan tartışmaların ardından Yalım, dün disipline sevk edilmişti.