Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'daki eylemleri hakkında bilgi paylaşıldı.

Kiev'in Rus topraklarındaki sivil unsurlara "terör" saldırısı düzenlediği belirtilen açıklamada, "Buna karşılık Rusya Silahlı Kuvvetleri, gece İHA üretim fabrikasına ve Ukrayna’nın askeri sanayisi için kullanılan enerji tesislerine yönelik yoğun saldırı düzenledi." ifadesine yer verildi.

Saldırının karadan ve havadan uzun menzilli yüksek hassasiyetli silah ve İHA'larla gerçekleştirildiği kaydedilen açıklamada, belirlenen tüm hedeflerin vurulduğu aktarıldı.

(AA)