Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, yenilenebilir enerji alanındaki büyüme 2026'nın ilk haftasında meyvelerini verdi. Rüzgar enerjisi, yılın ilk günlerinde toplam üretim içindeki payını artırarak enerji arz güvenliğinde kritik bir rol üstlendi.

RÜZGARDA TÜM ZAMANLARIN EN YÜKSEK ÜRETİMİ

Rekor Tarihi: 3 Ocak 2026.

Üretim Miktarı: Günlük bazda 259 bin 76 megavatsaat elektrik üretilerek bugüne kadarki en yüksek seviyeye ulaşıldı.

Haftalık Performans: Ocak ayının ilk haftasında üretilen elektriğin yaklaşık dörtte biri sadece rüzgar santrallerinden karşılandı.

BAKAN BAYRAKTAR: "TAM BAĞIMSIZ TÜRKİYE HEDEFİNDEYİZ"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, verilere ilişkin yaptığı değerlendirmede Türkiye’nin yenilenebilir enerji kapasitesindeki artışın altını çizdi. Bayraktar, "Enerjide Tam Bağımsız Türkiye hedefimize ulaşma noktasında yenilenebilir enerji stratejik bir rol üstleniyor" ifadelerini kullanarak 2026 yılı hedeflerini paylaştı:

2026 Hedefi: En az 2 bin megavat kapasiteli yeni YEKA yarışmalarının yapılması planlanıyor.

Deniz Üstü Rüzgar: 2035 yılına kadar 5 bin megavat deniz üstü rüzgar kapasitesinin hayata geçirilmesi hedefleniyor.

KURULU GÜÇTE YENİLENEBİLİRİN PAYI ARTIYOR

Türkiye'nin elektrik kurulu gücü, geçen yıl kasım ayı sonu itibarıyla 121 bin 782 megavata yükseldi. Bu güç içerisinde rüzgar ve güneş enerjisinin toplam payı yaklaşık üçte bir seviyesine ulaştı:

Güneş Enerjisi: 24 bin 669 megavat kurulu güçle toplamın %20,3’ünü oluşturuyor.

Rüzgar Enerjisi: 14 bin 546 megavat kurulu güçle toplamın %11,9’una ulaştı.