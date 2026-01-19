Yatırımcıların yakından takip ettiği bedelsiz sermaye artırımı takviminde sıra Alves Kablo Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye geldi. Şirketin 24 Aralık 2025 tarihinde yaptığı başvuru, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) 15 Ocak 2026 tarihli bülteniyle onaylanmıştı.

Beklenen süreç tamamlandı ve hak kullanım tarihi 20 Ocak 2026 Salı olarak kesinleşti.

SERMAYE 10 KATINA ÇIKIYOR

Tamamı iç kaynaklardan karşılanmak üzere gerçekleşecek olan bu işlemle birlikte, şirketin ödenmiş sermayesi devasa bir sıçrama yaşayacak. Mevcut 160.000.000 TL olan sermaye, yüzde 900 artışla 1.600.000.000 TL’ye yükselecek.

Sermaye artırımında kullanılacak 1 milyar 440 milyon TL'lik kaynağın dağılımı ise şirketin güçlü bilanço yapısını gözler önüne serdi:

• Hisse Senedi İhraç (Emisyon) Primleri: 772.929.401 TL

• Geçmiş Yıl Kârları: 492.734.683 TL

• Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları: 174.335.915 TL

YATIRIMCIYI NE BEKLİYOR? 1 LOTU OLANIN 10 LOTU OLACAK

Bu işlem, yatırımcılar için "hisse bölünmesi" anlamına geliyor. Yarın seans açılışıyla birlikte hisse fiyatı teknik olarak bölünecek ve düzeltilmiş yeni fiyatla işlem görmeye başlayacak.

Elinde 1 lot ALVES hissesi bulunan bir yatırımcı, bedelsiz pay dağıtımı sonucunda 9 adet bedelsiz hisse daha kazanacak ve toplamda 10 lot sahibi olacak.

Hisse senedinin fiyatı da aynı oranda düşecek. Yani yatırımcının portföy büyüklüğü (toplam TL değeri) bölünme anında değişmeyecek, ancak elindeki lot sayısı 10 kat artmış olacak.