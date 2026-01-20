Toplam Elde Edilen Fon: 45.474.416,22 TL

Birincil Piyasa Satış Geliri: 933.665,41 TL

Rüçhan Hakkı Kullanım Tarihleri: 29 Aralık 2025 – 12 Ocak 2026

Kalan Payların Satışı: Kullanılmayan 86.270,515 TL nominal değerli payların tamamı 20 Ocak 2026 itibarıyla Borsa İstanbul Birincil Piyasa’da satıldı.

BORSA HAKKINDA YATIRIMCI GÖRÜŞLERİ VE YORUMLARIN YER ALDIĞI FORUM SAYFASINA BURADAN ERİŞEBİLİRSİNİZ.

BORSADA "BEDELLİ" ŞOKU: BRMEN HİSSELERİ SERT DÜŞTÜ

Sermaye artırım sürecinin başarıyla tamamlanmasına rağmen, borsada işlem gören BRMEN hisseleri yatırımcısını üzdü. Bedelli sermaye artırımı sonrası piyasada artan hisse arzı ve sürecin tamamlanmasıyla gelen kar satışları, hisse fiyatında sert bir geri çekilmeyi tetikledi.

CANLI| BORSA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.

Güncel Piyasa Verileri (20 Ocak – TSI 16.20):

Güncel Fiyat: 11,33 TL

Günlük Düşüş: Yüzde 7,96

Haftalık Kayıp: Yüzde 10'un üzerinde

Aylık Kayıp: Yüzde 38,76

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.