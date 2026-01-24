Dünyanın en zenginlerini ağırlayan şehirler sıralamasında İstanbul, 28 milyardere ev sahipliği yaparak küresel bir finans odağı olduğunu tescilledi. Listede Seul, Los Angeles ve Cakarta gibi metropollerin hemen ardında yer alan İstanbul; Paris, Bangkok ve San Francisco gibi devlerin bulunduğu seçkin kulüpte Türkiye'yi temsil eden tek şehir oldu.

ZİRVENİN SAHİBİ NEW YORK, ASYA YÜKSELİŞTE

Milyarder sayısında liderlik 129 kişi ile ABD’nin ticaret kalbi New York’ta kalmaya devam etti. Onu 97 milyarderle Londra, 92 milyarderle Şanghay ve 91 milyarderle Pekin takip etti. Listenin ilk sıralarında özellikle Çin ve Hindistan şehirlerinin (Mumbai, Şıncın, Yeni Delhi) ağırlığı, servetin doğuya kaydığının en somut kanıtı olarak değerlendirildi.

KÜRESEL ŞEHİRLERİN MİLYARDER KARNESİ

Servetin kalbinin attığı diğer merkezlerdeki rakamlar ise şu şekilde gerçekleşti: Hindistan’ın parlayan yıldızı Mumbai 90 milyarderle ilk 5’e girerken, Hong Kong 74, Moskova 69 ve Yeni Delhi 63 milyardere ev sahipliği yapıyor. Amerika’nın teknoloji üssü San Francisco 55 milyarderle 10. sırada yer alırken; Singapur ve Taipei 48’er, Paris 46, Bangkok 43, Hangzhou 41 ve Guangzhou 36 milyarderle sıralamayı takip etti. Listenin son basamaklarında ise 35 milyarderle Sao Paulo, 33’er milyarderle Cakarta ile Los Angeles ve 30 milyarderle Seul yer aldı.