Yıllarca devlete hizmet EDIP 35, 40, hatta 45 yıl çalıştıktan sonra emekli olan ancak o dönemdeki "30 yıl sınırı" nedeniyle sadece 30 yıllık ikramiye alabilen memurlar için süreç işliyor.

Anayasa Mahkemesi'nin bu hakkaniyete aykırı sınırı iptal etmesiyle birlikte, hak sahipleri için adeta bir piyango niteliğinde olan "ikramiye farkı" ödemeleri yapılıyor.

KİMLER BU PARAYI ALABİLİR?

Bu haktan yararlanabilmek için belirli şartların taşınması gerekiyor. Eğer aşağıdaki kriterlere uyuyorsanız, SGK'da sizin adınıza bekleyen bir toplu ödeme olabilir:

• Hizmet Süresi: Fiili hizmet süresi 30 yılın üzerinde olanlar (Örn: 35 yıl çalışıp 30 yıl parası alanlar).

• Emeklilik Tarihi: 7 Ocak 2015 tarihinden önce emekli olmuş olanlar. (Bu tarihten sonra emekli olanlara zaten tavan sınırı uygulanmadığı için tam ödeme yapılmıştır).

• Statü: Emekli Sandığı (4C) mensubu memur emeklileri.

• Varisler: Emeklinin kendisi vefat etmişse, geride kalan dul eş ve yetim çocuklar da hisseleri oranında bu parayı talep edebilir.

NE KADAR ÖDEME ALACAKSINIZ?

Ödenecek tutar, bugünkü maaş katsayılarına göre değil, emekli olunan tarihteki katsayı ve göstergelere göre hesaplanıyor.

Ancak devlet, paranın yıllar içindeki değer kaybını telafi etmek için, hesaplanan tutarı yasal faiziyle birlikte ödüyor.

Örnek: 40 yıl hizmeti olup 30 yıl üzerinden ikramiye alan bir memur, içeride kalan 10 yıllık farkı, emekli olduğu tarihteki rütbe ve derecesine göre faiziyle birlikte alacak.

OTOMATİK YATMIYOR, DİLEKÇE ŞART!

Bu ödeme otomatik olarak hesaplara geçmiyor. Hakkınızı talep etmek için mutlaka yazılı başvuruda bulunmanız gerekiyor.

• Başvuru Yeri: Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Kamu Görevlileri Emeklilik Daire Başkanlığı / ANKARA.

• Nasıl Yazılır: Dilekçede "30 yılı aşan hizmet süremin ikramiye karşılığının tarafıma ödenmesi" talebi açıkça belirtilmelidir.

• Ödeme Süresi: Başvurusu onaylanan emeklilerin paraları, yoğunluğa göre ortalama 1 ila 3 ay içerisinde bildirilen banka hesabına yatırılmaktadır.

Hukukçular, idareye başvuru ve dava açma sürelerinde hak kaybı yaşamamak için başvuruların bekletilmeden yapılmasını öneriyor.