Mart 2025’te gerçekleşen büyük çaplı bir siber saldırı sonucu ele geçirilen müşteri verilerinin, aylar sonra internete sızdırıldığı ortaya çıktı. Yeraltı forumlarında paylaşılan dosyalara göre, saldırıda çalınan veriler kamuoyuna açıklanan rakamların çok üzerinde ve yaklaşık 3 milyon kişiyi kapsıyor.

Söz konusu siber saldırının hedefinde olan internet servis sağlayıcısının TurkNet olduğu, olayın ilk kez 2025 yılı Mart ayında kamuoyuna yansıdığı biliniyor. Şirket o dönemde sınırlı sayıda kullanıcıyı etkileyen bir veri ihlali yaşandığını açıklamıştı. Ancak internete düşen yeni dosyalar, olayın boyutunun çok daha büyük olduğunu gösteriyor. Paylaşılan veri setinde, kimlik seri numaraları, açık adres bilgileri, telefon ve abonelik detayları, statik IP adresleri, hatta pasaport ile kayıt yaptıran kullanıcılara ait pasaport numaralarına kadar uzanan toplam 69 farklı veri alanı bulunduğu belirtiliyor.

Sızdırılan veriler arasında yalnızca temel iletişim bilgileri değil, kullanıcı profillerine dair ayrıntılı teknik kayıtların da yer aldığı ifade ediliyor. Bu durum, söz konusu veri setinin hem kimlik hırsızlığı hem de hedefli dolandırıcılık girişimleri açısından ciddi risk barındırdığına işaret ediyor. Siber saldırının ardından şirketin konuyu resmi kurumlara bildirdiği, inceleme süreçlerinin başlatıldığı ve finansal bilgilere yönelik bir sızıntı tespit edilmediği açıklanmıştı. Ancak ortaya çıkan yeni dosyalar, olayın kapsamının yeniden değerlendirilmesini zorunlu hale getirdi.

Uzmanlar, bu ölçekteki bir veri sızıntısının uzun vadeli sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekerek, etkilenen kullanıcıların kimlik bilgileri, abonelik kayıtları ve internet güvenliği konusunda ekstra önlem almaları gerektiğini vurguluyor.