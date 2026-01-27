Sodaş Sodyum Sanayii A.Ş. (SODSN), Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden yaptığı açıklamada, şirket sermayesinin %700 oranında artırılmasına yönelik sürecin detaylarını ve pay dağıtımına ilişkin teknik düzeltmeleri paylaştı.

SERMAYE YAPISINDA GÜÇLÜ ARTIŞ

Şirket tarafından yapılan açıklamada, mevcut 15.000.000 TL olan sermayenin, tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 105.000.000 TL artırılmasına karar verildiği belirtildi. Bu işlem sonucunda şirketin toplam sermayesi 120.000.000 TL’ye yükselecek.

SPK ONAYI VE TEKNİK DÜZELTME

Söz konusu bedelsiz sermaye artışı ve şirket esas sözleşmesinin ilgili maddesinin tadili, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından 15.01.2026 tarihinde onaylanarak 2026/3 sayılı bültende yayımlanmıştı.

Şirket, son yaptığı bildirimde önemli bir detaya da açıklık getirdi. Daha önceki açıklamada yer alan "verilecek menkul grubu" ve "verilecek menkul kıymet" kısımlarının sehven yanlış girildiği, yapılan son bildirimle bu bilgilerin doğru şekilde güncellenerek düzeltildiği ifade edildi.

CANLI| BORSA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.

PAY ALMA HAKKI KULLANIMI

Bedelsiz pay alma hakkı kullanım tarihlerinin netleşmesiyle birlikte, hissedarların mevcut payları karşılığında alacakları yeni hisseler hesaplarına yansıtılacak. Bu süreçte şirketin esas sözleşmesinde yer alan sermaye maddesi de yeni tutara göre güncellenecek.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.