SON DAKİKA HABERİNE GÖRE, AFAD Denizli'de 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem Bursa dahil çevre illerden de hissedildi.

Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

KANDİLLİ RASATHANESİ VERİLERİ AÇIKLADI

Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 5.1 olarak ölçtü. Ölçüme göre deprem 7.5 km derinlikte meydana geldi.

BAKAN URALOĞLU: "SÜRECİ YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ"

Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Denizli'nin Buldan ilçesi merkezli meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 5,1 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Bakan Uraloğlu, "İlk belirlemelere göre ulaşım modlarında herhangi bir olumsuz duruma rastlanmamıştır. Süreci ilgili kurumlarımızla birlikte yakından takip ediyoruz. Allah ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten ve felaketten korusun." ifadelerini kullandı.