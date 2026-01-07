Ankara'ya resmi ziyaret için gelen Libya Genelkurmay Başkanı ve askeri heyetinin dönüş yolcuğu için havalanan jeti 23 Aralık'ta Haymana ilçesinde dağlık araziye düştü.

Kazada Libya Genelkurmay Başkanı ve Kara Kuvvetleri Komutanı'nın da aralarında bulunduğu beşi asker sekiz kişi hayatını kaybetti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ertesi sabah kara kutu ve ses kayıt cihazının bulunduğunu, kara kutu dahil her türlü parçanın inceleneceğini dile getirmişti.

"UÇAĞIN KARAKUTUSU İNGİLTERE'DE İNCELENECEK"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu Libya heyetini taşıyan uçağın kara kutusuna ilişkin açıklama yaptı:

"Süreci çok yakından takip ettik. Oradaki kara kutu ve ses kayıt cihazları, her ikisi de hasarlanmış. Bunu dünyada çözebilen 4 ülke var. Bu 4 ülkeden birisine mutlaka BIZIM arkadaşlarımızın, Libya tarafının ve uçak üreticisi olan ülke tarafının refakat etmesi ile İngiltere’de bu işlemin yapılması ile ilgili arkadaşlar bir karar aldı. Bu minvalde devam edeceğiz.

Bugünlerde heyetimizi görevlendirdik, bugünlerde İngiltere’ye gidecekler ve bu tüm bahsettiğim taraflarla beraber süreci yakından takip edecekler ama muhtemelen ayı bulacaktır, belki biraz daha fazlasını bulacaktır."

