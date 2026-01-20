Son dakika...İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen uyuşturucu soruşturması sürüyor.

Ünlü isimlere yönelik uyuşturucu operasyonlarına bir yenisi daha eklendi. Son operasyonda 4 kişi daha gözaltına alındı. 3 şüphelinin yurt dışında olduğu tespit edildi.

Soruşturma kapsamında, 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

BİLAL HANCI VE MEHMET ÜSTÜNDAĞ GÖZALTINA ALINDI

Edinilen bilgilere göre, Hürriyet magazin muhabiri Mehmet Üstündağ ile sosyal medya fenomeni Bilal Hancı gözaltına alınan isimler arasında yer aldı.

Operasyon kapsamında ayrıca Abdullah Gençal ile Abdi İbrahim'in sahibi Nezih Barut'un oğlu İbrahim Barut’un da gözaltına alındığı öğrenildi.

Hakkında işlem yapılan diğer 3 şüphelinin ise yurt dışında bulunduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri sürüyor.