Yıl başından bu yana değerli metallerdeki görülen ralliye platin de katıldı. ABD yönetiminin Grönland'ın kontrolü konusundaki ısrarını artırması ve yeni bir tarife savaşının başlayabileceğine yönelik adımlar atmasıyla küresel piyasalarda risk algısı yükselirken güvenli liman varlıklara talep devam ediyor.

Grönland'a ilişkin gelişmelerin yanında ABD'nin Venezuela'ya yönelik saldırısı, İran kaynaklı jeopolitik riskler de yatırımcıların riskli varlıklardan kaçınmasını körükledi.

Bunun yanında ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine devam edeceğine yönelik öngörüler ve Fed'in bağımsızlığına yönelik endişeler, Fed başkanının kim olacağına yönelik belirsizlikler de değerli metal fiyatlarında sert yükselişlere neden oluyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'la ilgili tehditlerinin dolar endeksi, ABD tahvilleri ve hisse senetlerine kadar ABD varlıklarında geniş çaplı bir satış dalgasına yol açması değerli metallerin sert yükselmesini sağladı.

Küresel piyasalarda artan risk algısının etkisiyle altın ve gümüş fiyatlarında görülen alış ağırlıklı seyir platin fiyatlarına da yansıdı. Endüstriyel talebin güçlü kalması ve arza yönelik sıkıntılar, platin fiyatlarında sert yükselişlere neden oldu.

Platin arzındaki daralma ve talebin devam etmesi de platindeki yukarı yönlü hareketi destekledi.

Bu gelişmelerle Platinin onsu uluslararası piyasalarda 2 bin 517,7 dolara kadar yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Bu seviyelerde tutunamayan platinin onsu 2 bin 472 dolar seviyelerinde dengelendi.

Geçen yılı 2 bin 54,55 dolardan kapatan platin, yıl başından bu yana yatırımcısına yüzde 20'nin üzerinde kazanç sağladı.

FAİZ İNDİRİM BEKLENTİLERİ FİYATLARI OLUMLU ETKİLİYOR

Vadeli işlem ve emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen, platindeki yükselişin en büyük nedeninin faiz indirimi ve 2026'da ekonomilerde toparlanma gerçekleşeceği beklentisi olduğunu söyledi.

Uzak Doğu tarafında başta Çin ekonomisi olmak üzere toparlanma beklentilerinin olduğunu ifade eden Ergezen, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Platin tarafında arz fazlaydı ama son dönemlerde burada da bir değişiklik görüyoruz. Arz tarafında azalma yaşanıyor. Çünkü bunun da en büyük nedeni en büyük üreticilerden olan Güney Afrika'da enerji sıkıntıları veya sel baskınları nedeniyle madenlerde çalışmanın azalması ve burada platinin arzının azalması söz konusu. Bunun fiyatlamalara katkısı var."

Ergezen, diğer taraftan sektör olarak bakıldığında özellikle Uzak Doğu tarafında otomotiv sektörünün çok güçlü olduğunu, bunun da hem platin hem de paladyum tarafında talebi arttırdığını dile getirdi.

(AA)