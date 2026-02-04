İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında yeni bir operasyon gerçekleştirildi. Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre, aralarında sosyal medya fenomenlerinin de bulunduğu 19 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan isimler arasında Sevcan Güler, İmren Öztürk, Barış Barışma, Fatoş Derbeder, Melis Yürür ve Damla Kütük'ün de yer aldığı belirtildi.

Şüpheliler hakkında yürütülen soruşturmanın, uyuşturucu madde kullanımı ve temini ile fuhuş faaliyetleri iddiaları kapsamında sürdüğü öğrenildi.

ARALARINDA DİLEK İMAMOĞLU'NUN KARDEŞ ALİ KAYA DA VAR

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'nun kardeşi Ali Kaya gözaltına alındı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda geçtiğimiz Nisan ayında gözaltına alınarak tutuklanan Dilek İmamoğlu'nun ağabeyi Cevat Kaya olayından sonra bu sefer de Dilek İmamoğlu'nun kardeşi Ali Kaya ünlülere yönelik gerçekleştirilen operasyonlar çerçevesinde gözaltına alındı