Gıda sektörünün önemli oyuncularından Akhan Un, halka arz sürecinde ortak satışı yapmayarak, gelirinin tamamını şirketin kasasına koyacak.

• Sermaye Yapısı: Şirket, 218.650.000 TL olan mevcut sermayesini 273.350.000 TL’ye yükseltecek.

• Arz Yöntemi: Halka arz, 54.700.000 TL nominal değerli payların bedelli sermaye artırımı yoluyla satılmasıyla gerçekleşecek.

• Fiyat ve Büyüklük: Paylar 21,50 TL sabit fiyatla yatırımcıya sunulacak. Satışın tamamlanması halinde halka arz büyüklüğünün 1,18 milyar TL seviyesinde olması öngörülüyor.

NETCAD YAZILIM: HEM SERMAYE ARTIRIMI HEM ORTAK SATIŞI

Türkiye'nin köklü yazılım firmalarından Netcad ise karma bir model ile yatırımcısının karşısına çıkacak.

• Sermaye Yapısı: Şirket sermayesi 125.000.000 TL’den 137.000.000 TL’ye çıkarılacak.

• Arz Yöntemi: Toplamda 40.000.000 TL nominal değerli pay satışa sunulacak. Bunun dağılımı şu şekilde:

o 12.000.000 TL: Bedelli sermaye artırımı (Şirket kasasına girecek).

o 28.000.000 TL: Mevcut ortak satışı (Eurocad S.a.r.l. ve Evon Yapı'ya ait paylar).

• Fiyat ve Büyüklük: Netcad payları 46,00 TL sabit fiyatla talep toplayacak. Halka arzın toplam büyüklüğünün yaklaşık 1,84 milyar TL olması bekleniyor.

HALKA ARZLARIN KARŞILAŞTIRMALI ÖZETİ

Yatırımcıların hızlıca inceleyebilmesi için iki şirketin temel halka arz verileri aşağıdaki gibidir:

Her iki halka arz da sabit fiyatla talep toplama yöntemiyle gerçekleştirilecektir. Talep toplama tarihlerinin önümüzdeki günlerde şirketler tarafından açıklanması beklenmektedir.