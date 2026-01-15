Sermaye Piyasası Kurulu, piyasaların adil ve şeffaf işleyişini sağlamak adına denetimlerini sürdürüyor. Kurul, son incelemelerinde Türk Altın İşletmeleri A.Ş. (TRALT) pay piyasasında gerçekleşen işlemleri mercek altına aldı.

Hisse fiyatlarında yapay hareketlilik oluşturulduğuna dair makul şüpheler bulunduğu gerekçesiyle, yatırımcıların haklarını korumak adına önleyici tedbir kararı alındı.

YATIRIMCIYI KORUMA TEDBİRİ DEVREDE

SPK tarafından yapılan açıklamada, ilgili hisse senedindeki işlemlerin, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 101/1 maddesi ve V-101.1 sayılı "Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği" kapsamında değerlendirildiği belirtildi.

Bu çerçevede, piyasa bozucu eylemlerin önüne geçilmesi amacıyla aşağıda ismi geçen şahıslar hakkında borsalarda geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verildi.

YASAK, 15 OCAK 2026 İTİBARIYLA BAŞLIYOR

Kurul kararı uyarınca, aşağıdaki üç isim hakkında 15 Ocak 2026 tarihli işlemlerden başlamak üzere 6 ay süreyle borsalarda geçici işlem yasağı uygulanacak:

• Mehmet Emre Cihangir

• Sinan Erdoğan

• Tevfik Nusret Pamukçu

Söz konusu kişilerin, yasak süresi boyunca borsada herhangi bir alım-satım işlemi gerçekleştirmesi engellenecek.

SPK, bu tür tedbirlerle piyasadaki manipülatif hareketlerin önüne geçmeyi ve bireysel yatırımcının güvenli bir ortamda işlem yapmasını sağlamayı hedefliyor.