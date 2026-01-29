Emekliler için bankalar üzerinden yeni bir kredi imkânı gündeme geldi. SSK (4A), Bağ-Kur (4B) ve 4C kapsamındaki emekliler arasında ayrım yapılmadan, başvuru yapan emeklilere 150 bin TL’ye kadar emekli kredisi sunulacağı belirtildi.

Paylaşılan bilgilere göre söz konusu uygulama, devlet tarafından verilen bir nakit destek değil; bankaların emeklilere özel hazırladığı ihtiyaç kredisi paketlerinden oluşuyor. Emekliler, maaşlarını aldıkları veya anlaşmalı bankalar üzerinden bu krediye başvurabilecek.

MYMANİ İLE KREDİ FIRSATLARINI İNCELEMEK İÇİN HEMEN TIKLA

ÜST LİMİT 150 BİN TL

Emekliler için sunulan kredilerde üst limit 150.000 TL olarak öne çıkıyor. Kullanılabilecek tutar; emekli maaşı, kredi notu ve bankaların risk değerlendirmesine göre değişiklik gösterecek.

Bülent Ersoy'un serveti dudak uçuklattı! Villa'dan özel adaya...

BAŞVURULAR BANKALARDAN YAPILACAK

Başvurular; banka şubeleri, mobil bankacılık ve internet bankacılığı üzerinden gerçekleştirilebilecek. Değerlendirme sürecinde emekli maaşı temel kriter olacak, onay süreci bankaların kendi prosedürlerine göre ilerleyecek.

FAİZ VE VADE BANKAYA GÖRE DEĞİŞECEK

Kredilerin faiz oranları, vade süreleri ve geri ödeme planları bankadan bankaya farklılık gösterecek. Bu nedenle emeklilerin başvuru öncesinde bankaların resmî kanallarından güncel koşulları kontrol etmesi öneriliyor.

Emlakta "hayali ilan" dönemi bitiyor: Üç ilde yeni uygulama başlıyor!

UZMANLARDAN UYARI

Uzmanlar, bu tür haberlerde mutlaka “hibe/ödeme” ile “kredi” ayrımına dikkat edilmesi gerektiğini vurguluyor. Emeklilerin, yalnızca bankaların ve resmî kurumların duyurularını esas alması isteniyor.