Dünyanın en büyük kahve zincirlerinden Starbucks, Finlandiya pazarındaki stratejik noktalarından birine veda ediyor. Şirket tarafından yapılan açıklamada, Helsinki şehir merkezindeki Pohjoisesplanadi ve Keskuskatu köşesinde yer alan kafenin, kira sözleşmesinin sona ermesi nedeniyle Mart 2026 sonunda faaliyetlerini durduracağı belirtildi.

13 YILLIK BİR DÖNEM SONA ERİYOR

Akademik Kitabevi binasında 2013 yılında kapılarını açan şube, gerek mimarisi gerekse merkezi konumuyla hem turistlerin hem de Helsinkililerin uğrak noktalarından biriydi. Binanın mülkiyet yapısındaki değişiklikler ve perakende sektöründeki dönüşüm, 13 yıllık bu iş birliğinin sona ermesine neden oldu. Binanın ana sakini olan Academic Bookstore ise aynı adreste hizmet vermeye devam edecek.

ŞUBE SAYISI ÜÇE DÜŞÜYOR

Kapanışın ardından Starbucks’ın Finlandiya genelindeki varlığı oldukça sınırlı bir alana çekilecek. Şirketin aktif olarak hizmet vermeye devam edeceği noktalar şunlar:

Helsinki-Vantaa Havalimanı: İki ayrı şube (Schengen ve Pasaport kontrol sonrası).

Helsinki Merkez Tren İstasyonu: Ana salonda yer alan şube.

