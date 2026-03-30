Trafikte sahte ve standart dışı plakalara karşı yeni bir dönem başlıyor. İçişleri Bakanlığı, mühürsüz ya da "APP" (Avrupa Press Plaka) olarak bilinen sahte plaka kullanımına yönelik en sert yaptırımlardan birini devreye almaya hazırlanıyor.

1 NİSAN İTİBARIYLA CEZALAR BAŞLIYOR

Bakanlık Basın Müşaviri Hasan Öymez'in açıklamasına göre, 1 Nisan itibarıyla sahte plaka kullanan sürücülere yönelik denetimler başlayacak. Yeni düzenlemeyle birlikte sahte plaka kullanan araç sahiplerine 140 bin TL idari para cezası uygulanacak.

Yetkililer, uygulamanın kesin olduğunu ve herhangi bir ertelemenin söz konusu olmadığını vurguladı. Düzenlemenin, trafikte güvenliği artırmak ve kayıt dışılığı önlemek amacıyla hayata geçirildiği belirtildi.

ERTELEME YOK: SON GÜN 31 MART

Bakanlık, sürücülere mevzuata aykırı plakalarını düzeltmeleri için tanınan sürede herhangi bir değişiklik yapılmadığını açıkladı. Buna göre 31 Mart son gün olarak belirlenirken, 1 Nisan itibarıyla cezai işlemler anında uygulanacak.

Uzmanlar, özellikle standart dışı plaka kullanan sürücülerin ciddi yaptırımlarla karşılaşabileceği uyarısında bulunuyor.

RESMİ AMA HATALI PLAKALARA CEZA YOK

Açıklamada dikkat çeken bir diğer detay ise Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) üzerinden alınan plakalara ilişkin oldu. Buna göre, hatalı olsa bile resmi kanallardan temin edilen plakalara ceza uygulanmayacak.

Ancak bu plakaların belirli bir süre içinde yenilenmesinin zorunlu olacağı ifade edildi.

ARAÇ İÇİ DONANIMLARA DA YENİ DÜZENLEME

Düzenleme yalnızca plakalarla sınırlı kalmayacak. Araç içi donanımlar da yeni kurallar kapsamında değerlendirilecek.

Yetkililer, multimedya ekranlar ve hoparlör sistemlerine ilişkin standartların kısa süre içinde yayımlanacak yeni bir yönetmelikle belirleneceğini açıkladı. Bu adımın, araç modifikasyonlarına yönelik yeni sınırlamalar getirebileceği belirtiliyor.