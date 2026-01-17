Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk, Cumhurbaşkanı kararıyla görevden alındı. Görevden alma kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Görevi Tan Sağtürk, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü'nü Barış Salcan'a devrederken, Türkiye'nin kültür ve sanat politikalarının belirlenmesine katkı sunmak üzere bakan danışmanı olarak yeni bir göreve atanacak.

Uluslararası deneyimi ve sahne kariyeriyle Türkiye'nin önde gelen sanatçılarından biri olan Sağtürk, iki yılı aşkın süredir yürüttüğü genel müdürlük görevinin ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde yeni görevine başlayacak.

YENİ GÖREV YERİ BELLİ OLDU

Atama, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile yapılan görüşmenin ardından gerçekleştirildi. Bakan Ersoy, Sağtürk'ün görev süresi boyunca ortaya koyduğu katkılar için teşekkür ederek, "Görev süresi boyunca başarılı işlere imza atan, opera ve balede rekorlar kırılmasının önünü açan Sayın Tan Sağtürk'ün bilgi ve birikiminden Bakanlığımızın farklı alanlarında da yararlanmaya devam edeceğiz. Yeni görevinde kendisine başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.