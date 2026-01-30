İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, sosyal medya fenomeni Mika Raun Can, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ile "Uyuşturucu ya da uyarıcı madde kullanımı" suçlamaları çerçevesinde gözaltına alındı.

EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucu yakalanan şüpheli, işlemlerinin tamamlanması amacıyla emniyete sevk edildi.