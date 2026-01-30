Sosyal medya fenomeni Mika Raun Can, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ile "Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı" suçlamalarıyla gözaltına alındı.
EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ
Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucu yakalanan şüpheli, işlemlerinin tamamlanması amacıyla emniyete sevk edildi.