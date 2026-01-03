İstanbul Boğazı’nın en prestijli noktalarından Yeniköy’de yer alan ve iki asırlık geçmişiyle dikkat çeken Burhanettin Sezerar Yalısı için satış süreci yeniden başladı. İkinci dereceden tarihi eser statüsünde bulunan yapı, belirlenen 1 milyar 825 milyon liralık satış bedeliyle Boğaz’ın en yüksek fiyatlı taşınmazları arasında yer alıyor.

SATIŞ KARARINDAN VAZGEÇİLMİŞTİ

Adını, Dolmabahçe Sarayı ve İstanbul’daki çok sayıda camiye elektrik tesisatı getirmesiyle tanınan İTÜ Elektrik Mühendisliği profesörlerinden Burhanettin Sezerar’dan alan yalı, geçtiğimiz yaz döneminde de gündeme gelmişti. O dönem 1 milyar 700 milyon lira bedelle satışa sunulan yalı için daha sonra satış kararından vazgeçilmişti. Yeni ilanla birlikte talep edilen bedelin yaklaşık 125 milyon lira arttığı görüldü.

12 ODA VE 2 SALONDAN OLUŞUYOR

Halihazırda ticari işletme (restoran) olarak faaliyet gösteren tarihi yapı, mimari özellikleri ve geniş kapasitesiyle biliniyor. İki katlı olan yalıda toplam 12 oda, 2 salon ve 7 banyo bulunuyor. Boğaz hattının mimari dokusunu yansıtan iki asırlık bina, hem tarihi değeri hem de lokasyonu nedeniyle bölgenin en dikkat çeken gayrimenkulleri arasında gösteriliyor.

Kaynak: NTV