Tarımsal üretim maliyetleri ve satış fiyatlarındaki değişimleri gösteren Tarım-ÜFE, 2025 yılını yükselişle kapattı.

TÜİK verilerine göre endeks, bir önceki aya göre yüzde 3,06, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 36,01 oranında artış kaydetti.

On iki aylık ortalamalara bakıldığında ise artış oranı yüzde 37,47 olarak gerçekleşti.

BALIKÇILIKTA SERT YÜKSELİŞ

Sektörel bazda incelendiğinde, aralık ayında en yüksek maliyet artışı balıkçılık sektöründe görüldü.

• Balık ve su ürünleri: yüzde 6,25 artış

• Tarım ve avcılık ürünleri: yüzde 3,00 artış

• Ormancılık ürünleri: yüzde 1,59 artış

SEBZE FİYATLARI AYLIK BAZDA ZİRVEDE

Ana gruplarda tek yıllık (uzun ömürlü olmayan) bitkisel ürünlerde yüzde 8,57'lik bir artış görülürken, çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 1,32'lik bir düşüş yaşanması dikkat çekti. Canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde ise yüzde 3,59 artış kaydedildi.

Ancak vatandaşın cebini en çok ilgilendiren detay alt gruplarda ortaya çıktı. Aralık ayında, bir önceki aya göre en yüksek artış yüzde 22,27 ile "sebze, kavun-karpuz, kök ve yumrular" grubunda gerçekleşti. Bu durum, kış aylarında pazar ve market etiketlerine yansıyan sebze fiyat artışlarının üretici tarafındaki kaynağını doğruladı.

YILLIK REKOR "MEYVE" GRUBUNDA: YÜZDE 125 ARTIŞ

Yıllık bazda en dramatik tablo ise meyve fiyatlarında görüldü. "Yumuşak çekirdekli meyveler ve sert çekirdekli meyveler" alt grubu, yıllık yüzde 125,68 artışla endeksin rekor kıran kalemi oldu.

Bu veriler, meyve fiyatlarındaki yüksek seyrin üretim aşamasındaki maliyet ve fiyatlama davranışlarından kaynaklandığını ortaya koydu.