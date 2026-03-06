Tarım Kredi Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Adem Darımla, İsrail-ABD ile İran arasındaki savaş nedeniyle Türkiye’de gübre satışlarının durduğu yönündeki iddiaları yalanladı.

Tarım Kredi Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Adem Darımla, iddialara yönelik yaptığı değerlendirmede, "Tarım Kredi, ülkemizin en büyük gübre satıcılarından biridir. Son dönemde özellikle savaştan sonra gübre satışlarının durdurulduğuna yönelik yürütülen algı kampanyası tamamen yalan ve gerçek dışıdır. Tarım Kredi Kooperatifleri ülke genelinde bulunan bin 598 kooperatifinde üreticilerin ihtiyaç duyduğu gübre, yem, tohum ve ilaç gibi tüm tarımsal girdilerin satışının yapıldığı Türkiye’nin en büyük çiftçi ailesidir. Tarım Kredi’de satılan ürünler, Tarım Kredi Holding çatısı altında bulunan 18 şirketimiz tarafından üretilerek satışa sunulmaktadır. Üreticilerimizin ihtiyaç duyduğu tüm tarımsal girdileri en uygun zaman ve koşullarda kendi sanayi tesislerimizde üreterek, çiftçilere sunuyoruz. Sonrasında ise üretilen tarımsal ürünleri kendi tesislerimizde işleyerek Koop Marketlerimiz aracılığıyla tüketicilere ulaştırıyoruz" dedi.

İLK 500’DE 6 ŞİRKET İLE YER ALIYOR

Darımla, Tarım Kredi olarak ISO 500 sıralamasında 6 şirket ile yer aldıklarını belirterek, "Fortune 500 listesinde de 5 şirketi bulunmaktadır. Şirketlerimizden Gübretaş, ülkemiz gübre sektöründe yaklaşık yüzde 30, TK Yem ise yaklaşık yüzde 15 sektör payına sahiptir" dedi.

"TEKNOLOJİMİZİ YENİLİYOR, KURUMSALLAŞMAYA ÖNEM VERİYORUZ"

Darımla, teknolojilerini yenileyip kurumsallaşmaya önem verdiklerini ifade ederek, "Tarım Kredi olarak başta kooperatiflerimiz olmak üzere şirketlerimizde de tüm teknolojik gelişmeleri yakından takip ediyor ve iş süreçlerimizi geliştirerek teknolojimizi yeniliyoruz. Bu çalışmalar ile birlikte sistemsel olarak ortak bazında değerlendirme yaparak, ortaklarımızın tarımsal faaliyetlerine göre tarımsal girdi ihtiyaçlarını belirliyoruz. Hem kooperatiflerimiz de hem de şirketlerimizde kurumsallaşmaya önem veriyoruz. TK Holding’i yeniden yapılandırdık. Şirketlerimizin etkin ve verimli yönetilmesi için çalışmalarımız tamamlanmıştır" dedi.

"YATIRIMLARIMIZ TÜM HIZIYLA DEVAM EDİYOR"

Darımla, yatırımlarının tüm hızıyla devam ettiğine vurgu yaparak, "Tarkim, TK Market, TK Tedarik ve Üretim, Gübretaş ve diğer şirketlerimizin mevcut tesislerinin yenilenmesi kapsamında son 3 yılda yaklaşık 750 milyon dolar tutarında yeni fabrika alımı/yapımı ve yenileme yatırımlarını gerçekleştirdik. Bildiğiniz üzere Denizli’de Aynes Süt Fabrikası’nı, Sivas’ta Süt ve Yem Fabrikası’nı ve son olarak da Afyonkarahisar’da Entegre Yağ Tesisi’ni satın alarak bünyemize kattık. Özellikle yem fabrikamızın bulunmadığı Erzurum’da yeni fabrika yatırımı yapıyoruz. 2026 yılı sonunda faaliyete geçmesini planlıyoruz. Satışlarımızın yüksek olduğu KONYA ili civarında da yatırım yapmak istiyoruz. Gübretaş’a ait fabrikalarımızda da yenileme çalışmalarına başladık, tüm hızımızla devam edeceğiz. Tarımsal sanayide büyümeyi çok önemsiyoruz. Almış olduğumuz ürünleri katma değeri yüksek ürünlere dönüştürmek ve marketlerimizde daha çok kendi ürünlerimizi satma gayreti ile yeni yatırımlar yapmayı planlıyoruz" şeklinde konuştu.

"KOOP MARKET OLMAZSA OLMAZIMIZ"

Tarım Kredi Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Adem Darımla, Koop Marketlerin olmazsa olmazları arasında olduğunun altını çizerek, "Tarım Kredi olarak faaliyetlerimiz kapsamında nihai satış kanalı olarak Koop Marketler olmazsa olmazımız. Tarımsal girdi satışı ile başlayan, ürünlerin kendi tesislerimizde katma değerli ürünlere dönüştürülmesi ile devam eden sürecin son halkası ise ürünlerin tüketici ile buluşturulması. Üreticilerimizin tarımsal ürünlerini hasat döneminde Koop Marketlerimiz sayesinde alabiliyoruz. Marketlerimizde en kaliteli ürünleri en uygun fiyatlarla tüketicilerimiz ile buluşturuyoruz. Üreticilerimizin hasat zamanı ürünlerini alabilmek için çok büyük tutarlarda kaynak ayırmak zorundayız. Perakende sektöründeki yoğun rekabet ve finansman maliyetleri göz önünde bulundurulduğunda halen büyüme aşamasında olan Koop Marketlerimize, Tarım Kredi olarak başta sermayesinin güçlendirilmesi olmak üzere destek veriyoruz. Tarım Kredi Grubu’nun tamamına bakıldığında ise finansal durumumuz özellikle karlılığımız gayet makul seviyelerde ve iyi durumdadır" şeklinde konuştu.

"SATIŞLARIN DURDUĞU İDDİALARI GERÇEK DIŞIDIR"

Darımla, savaş sonrası satışların durduğu iddialarını yalanlayarak, şunları söyledi:

"Tarım Kredi, ülkemizin en büyük gübre satıcılarından biridir. Son dönemde özellikle savaştan sonra gübre satışlarının durdurulduğuna yönelik yürütülen algı kampanyası tamamen yalan ve gerçek dışıdır. Ülke genelindeki bin 598 kooperatifimizin tamamında satışlarımız devam etmekte olup, hiçbir zaman da durdurulmamıştır. Stoklarımızı etkin yönetebilmek ve haksız kazanç elde etmek isteyenlerin önüne geçebilmek adına bazı tedbirler alınmıştır. Üreticilerimiz paniğe kapılmasın, Tarım Kredi tüm planlamalarını ve hazırlıklarını yapmıştır. Satışlarımız rekor düzeyde ve günlük 20 bin ton olacak şekilde devam etmektedir."